La bronca de Verstappen en Yeda: "Para mí, esto no es Fórmula 1"

Con Lewis Hamilton saliendo desde la primera posición y Max Verstappen tercero debido a su error en la última curva de la clasificación, había muchas opciones de que los caminos de ambos pilotos se cruzasen durante la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita y finalmente así fue.

Después de varios movimientos polémicos entre ellos y de dos banderas rojas que pararon la carrera durante unos minutos, Verstappen y Hamilton se encontraron a mitad de la carrera peleando por una victoria que ambos sabían que podía llegar a ser crucial en el la lucha por el mundial de pilotos.

La primera gran polémica llegó en la curva 1 de la vuelta 37, cuando el neerlandés sacó los codos y empujó a su máximo rival fuera de la pista, recibiendo órdenes del equipo para que cediese la posición. Verstappen quiso hacerlo antes de la recta de meta para aprovecharse del DRS y Hamilton colisionó con la parte trasera del RB16B, ya que el de Mercedes no esperaba una desaceleración tan brusca en esa zona de la pista.

Por suerte para ambos, ninguno tuvo que abandonar y continuaron en pista. Pero el gran perjudicado fue Verstappen, que recibió cinco segundo de sanción por la maniobra en la curva uno, perdió la primera posición y además fue llamado a comisarios luego del gran premio.

Nada más finalizar la carrera y con los nervios todavía a flor de piel, Verstappen fue muy claro y reconoció no coincidir con las decisiones que las autoridades habían tomado durante la carrera.

"Sí, fue una carrera bastante movida. Pasaron muchas cosas con las que yo no estoy del todo de acuerdo, pero es lo que hay. Quiero decir, al menos lo intenté en la pista, ya sabes, darlo todo. Pero no estoy seguro de si los neumáticos habrían durado hasta el final".

En referencia al polémico toque con Hamilton cuando tenía que ceder la posición, esto fue lo que dijo el piloto neerlandés: "Disminuí la velocidad. Quería dejarlo pasar, así que me puse a la derecha, pero él no quiso adelantar y luego nos tocamos. Realmente no entiendo lo que pasó ahí".

Para finalizar, Verstappen recibió el premio de los aficionados al 'Driver of the day' (mejor piloto del día) y aprovechó para mandar un mensaje muy duro y contundente en dirección a los comisarios, a la FIA y a la Fórmula 1.

"Afortunadamente los aficionados tienen claro lo que son las carreras porque lo que sucedió hoy es increíble. Solo estoy tratando de correr y este deporte en estos días se trata más de penalizaciones que de carreras. Para mí esto no es Fórmula 1", concluyó el piloto de Red Bull que llegará a Abu Dhabi empatado a puntos con Hamilton pero con el liderato en su poder por tener más victorias en el año.

Galería: Max Verstappen durante el GP de Arabia Saudita de F1 2021

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 3 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, luchan por el liderato 6 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, luchan por el liderato 7 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 8 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 9 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, hacen contacto mientras luchan por la posición 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes 15 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, en la reanudación 17 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, en la reanudación 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, luchan en la reanudación 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, luchan en la reanudación 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images