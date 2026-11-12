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Vesti surge como opción para acompañar a Checo Pérez en Cadillac; ¿y Herta y Bottas?

El futuro del finlandés sigue siendo incierto pese al contrato de 2027. TWG apuesta por Herta, pero dentro de Cadillac no hay una posición unánime. Entre las alternativas gana fuerza la de Frederik Vesti, que compite desde 2025 en IMSA con Action Express Racing: las impresiones que han llegado a la cúpula de General Motors han sido muy positivas.

Roberto Chinchero

Publicado: 12 nov 2026, 16:00

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El futuro de Valtteri Bottas en Cadillac sigue siendo un caso abierto. El piloto finlandés sigue reiterando que tiene un contrato válido también para la próxima temporada, pero la confirmación de Sergio Pérez, llegada antes del Gran Premio de México, no estuvo acompañada de un anuncio análogo sobre su compañero de equipo. Una situación que alimenta interrogantes sobre el futuro del treintañero, cuya permanencia en el equipo estadounidense parece estar lejos de darse por sentada.

Valtteri Bottas, incidente Cadillac Racing

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

La cuestión parece ir más allá de la simple evaluación de las prestaciones en pista. Cadillac es un proyecto que involucra a General Motors y TWG, con diferentes niveles de decisión e intereses que deben encontrar un punto de encuentro. La elección del segundo piloto representa uno de los primeros bancos de prueba de este equilibrio, también porque dentro de la estructura no parece haber una posición compartida.

Colton Herta

Foto di: Kym Illman / Getty Images

TWG empuja por Colton Herta, una candidatura que responde también a la voluntad de valorizar a un piloto estadounidense dentro de un proyecto que ha hecho de su identidad estadounidense uno de los elementos centrales. Herta completó en Interlagos el recorrido necesario para obtener la Superlicencia FIA, eliminando así el último obstáculo formal para un eventual debut en el Mundial. Un paso significativo, sobre todo considerando los recursos invertidos para permitirle acumular experiencia a través de las sesiones de entrenamientos libres.

La posición de Cadillac parece, sin embargo, diferente. El componente ligado a General Motors estaría más orientado a garantizar continuidad al proyecto técnico, manteniendo a Bottas por otra temporada. El finlandés aceptó el desafío Cadillac consciente de las dificultades que encontraría un equipo debutante, poniendo a disposición la experiencia adquirida en más de diez años de Formula 1. Un patrimonio importante en una fase en la que el desarrollo del monoplaza sigue siendo una prioridad.

Frederik Vesti, Reserve Driver, Mercedes

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Pero la verdadera novedad se refiere a un tercer nombre, el de Frederik Vesti. El danés de 24 años, vinculado desde hace tiempo a Mercedes como piloto de reserva, es una candidatura que debe tomarse seriamente en consideración. Desde 2025 Vesti compite en el campeonato IMSA con Action Express Racing, la estructura que alinea un Cadillac V-SeriesR en la clase GTP. Una experiencia que le ha permitido entrar en contacto directo con el mundo deportivo de General Motors y darse a conocer entre quienes gestionan los programas de competición del constructor estadounidense.

Las valoraciones sobre el trabajo realizado por Vesti han sido muy positivas. En particular, las evaluaciones llegadas de Eric Warren, vicepresidente de los programas deportivos de General Motors, han contribuido a reforzar la consideración hacia el danés. No se trata, por tanto, de una candidatura surgida solo por la necesidad de identificar una alternativa a Bottas y Herta, sino de un piloto que Cadillac ya ha tenido ocasión de evaluar dentro de uno de sus propios programas oficiales.

Vesti presenta además un perfil interesante para un equipo de Formula 1. Subcampeón de Formula 2 en 2023, ha seguido trabajando en el entorno Mercedes, participando en las actividades de desarrollo y adquiriendo experiencia al volante de los monoplazas de Formula 1. El programa IMSA le ha permitido añadir otra dimensión a su preparación, midiéndose con una categoría en la que el trabajo con los ingenieros, la gestión de las carreras y la capacidad de adaptación desempeñan un papel fundamental.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Su eventual promoción representaría una solución diferente respecto a las otras dos opciones. Bottas garantizaría experiencia y continuidad, Herta respondería a la voluntad de TWG de apostar por un piloto estadounidense, mientras que Vesti ofrecería a Cadillac la posibilidad de invertir en un joven ya conocido y apreciado dentro de su propia organización deportiva.

En el trasfondo siguen estando también las cuestiones societarias que afectan a TWG, alrededor de la cual han circulado rumores sobre posibles operaciones relativas a las participaciones en el mundo del deporte. Un escenario que contribuye a hacer aún más complejo el proceso de toma de decisiones, en el que deben convivir las exigencias deportivas del equipo y las estrategias de los accionistas.

Bottas, por su parte, sigue mostrándose confiado. En Interlagos subrayó que las decisiones sobre el futuro deben ser aprobadas por el consejo de administración, precisando que no ha recibido indicaciones que modifiquen su posición contractual.

La certeza, por el momento, es que Cadillac aún no ha desatado el nudo del segundo asiento. Y si Herta sigue siendo el candidato apoyado por TWG, la posición de Vesti merece atención. El danés puede contar con referencias importantes dentro de General Motors y con una relación profesional ya consolidada con el constructor. Elementos que hacen que su candidatura sea mucho más concreta que una simple hipótesis de mercado.

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