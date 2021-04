Vettel no debería haber competido este año, dice Marko

Cuando Ferrari decidió no renovarle el año pasado, Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, estudió una serie de opciones antes de finalmente firmar con el equipo Aston Martin (anterior Racing Point) para 2021.

Vettel tuvo un debut muy complicado en Bahréin con su nuevo equipo. Después de caer en la Q1 y recibir una penalización que lo hizo salir último, el alemán acabo 15º tras tocarse con Esteban Ocon y sufrir otros 10 segundos de sanción.

Aston Martin no logró luchar en la parte delantera de la zona media de la parrilla como hizo durante el año pasado, y desde la escudería británica apuntan a las nuevas reglas, que han perjudicado a los coches de bajo rake, como principal causa de su sufrimiento.

Cuando se le preguntó por las dificultades de Vettel, Helmut Marko respondió que no había cambiado su opinión de que el ex piloto de Red Bull debería haberse tomado un año sabático antes de volver con las nuevas reglas de 2022.

"Yo era de la opinión, y lo dije en su día, de que debería tomarse un año sabático, reencontrarse y preguntarse qué quiere", dijo Marko en una entrevista exclusiva con la web hermana de Motorsport.com en alemán, Formel1.de.

"Creo que el año que viene, en la Fórmula 1, son posibles muchas cosas. Pero decidió no hacerlo, y ahora se sienta en el Aston Martin, que por supuesto sufre de manera similar al Mercedes (con bajo bake)".

"Son coches muy similares. Y esta carrera no le aportó nada del alivio que necesita".

A pesar de congelar en gran medida las reglas técnicas para 2021 en un intento por rebajar los costes a raíz de la pandemia de COVID-19, la FIA tomó medidas para reducir los niveles de carga aerodinámica y ralentizar los coches.

La mayor cantidad de carga aerodinámica se redujo modificando el fondo plano de los monoplazas, y parece haber dañado más a los equipos con conceptos de bajo rake que a aquellos con configuraciones de alto rake.

Mercedes también se ha visto obstaculizado por el cambio de reglas, y el director del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, dice que han perdido en torno a un segundo por vuelta.

Aunque Marko está de acuerdo en que Aston Martin se había visto afectado por los cambios en las reglas, cree que eso no explica toda la diferencia.

"Volvamos a los test, donde Mercedes tenía una parte trasera muy inestable: Mercedes logró estabilizar eso en gran medida", dijo Marko.

"Mientras que con Aston Martin, por lo que he visto, no lo han logrado hasta ese punto. Con el tiempo lograrán también un mejor manejo, pero aparentemente no al nivel de Mercedes".

“Y ese segundo y medio [para Mercedes], diría que no es solo con Vettel, es en parte por el coche".

“Por el momento, creo que Aston Martin está en el sexto o séptimo lugar del ranking. Pero con el motor de Mercedes y con las posibilidades que tienen, seguramente subirán".

"Aunque eso no cambia nada. El accidente de Vettel chocado contra Ocon fue incomprensible".

