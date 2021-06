Vettel espera que Aston Martin mantenga el buen momento

Vettel, cuatro veces campeón del mundo, se unió a Aston Martin tras su salida de Ferrari, pero no consiguió ningún punto en sus primeras cuatro carreras con el equipo.

En Mónaco logró un gran avance al terminar quinto, pero Vettel hizo su mejor demostración hasta ahora para la escudería de Silverstone al avanzar desde el 11° lugar de la parrilla para terminar segundo en Bakú el domingo.

Vettel consiguió liderar la carrera tras un largo primer stint con los neumáticos blandos, lo que le permitió hacer un overcut a dos coches antes de vencer a Charles Leclerc y Pierre Gasly en los dos reinicios, lo que le dio el segundo puesto en la bandera a cuadros.

Vettel reconoció después de la carrera que, aunque se había sentido fuerte durante los entrenamientos y la clasificación, nunca esperó llegar al podio.

"No tenía muchas expectativas, para ser sincero", dijo Vettel. "Durante todo el fin de semana me había sentido bien, así que sabía que podíamos sumar algunos puntos, pero ciertamente no esperaba ser segundo y la carrera fue realmente sólida".

"Obviamente estoy muy contento con la segunda posición, creo que es genial para nosotros. Hemos tenido un comienzo de temporada muy duro. Esperábamos mucho más después de un año tan fuerte que tuvo el equipo el año pasado".

"Estoy deseando volver para tomar un par de copas con los chicos".

Bajo su anterior denominación como Racing Point, el equipo estuvo regularmente al frente de la parte media de la parrilla durante 2020 y consiguió una victoria en la carrera de Sakhir con Sergio Pérez, pero los recortes de carga aerodinámica para 2021 lo afectaron.

El resultado de Vettel casi duplicó la cuenta de puntos de Aston Martin en lo que va de temporada, pero no fue suficiente para evitar que quede detrás de AlphaTauri en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

El segundo lugar marcó el mejor resultado de Vettel desde el Gran Premio de México de 2019, además de igualar su mejor final en Bakú desde la carrera inaugural de 2016.

Vettel dijo que disfrutó más al luchar por mejores posiciones, sintiendo que había una gran oportunidad para el equipo a medida que ascendía en el clasificador.

"Siempre es agradable si te unes a un equipo nuevo conseguir buenos resultados", dijo Vettel. "Me senté aquí el jueves y dije que estoy en esto para ganar, y disfruté de la carrera porque me estaba acercando más y más a los puestos que más me gustan".

"Obviamente, cuando estaba cuarto, sabía que eran buenos puntos para el equipo y para mí, pero en cuanto estuvimos en puestos de podio, realmente pensé que podíamos tener algo que decir si pasaba algo".

"Creo que me he sentido bastante cómodo en el coche durante todo el fin de semana, lo que seguro que no hace daño, así que espero que podamos llevar ese impulso a los próximos eventos".

"Francia será una pista normal, así que veremos dónde estamos, pero espero que podamos luchar por los puntos con un poco más de regularidad".

Vettel reveló que se sentía en tan buena forma que optó por no bajarse del coche durante la larga espera de la bandera roja.

"Me quedé en el coche, quería permanecer en la zona y no distraerme, para estar preparado", dijo Vettel.

"Sentí que obviamente hicimos lo mejor que pudimos hoy. Me siento bastante cómodo en mi coche, y soy uno de los únicos pilotos que no hace pis en el coche, ¡así que puedo quedarme ahí más tiempo!"

Galería: Las fotos de Sebastian Vettel en el GP de Azerbaiyán de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 4 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 5 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 6 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 7 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 8 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 9 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 10 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 11 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, con un miembro del equipo de Red Bull 12 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 13 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 14 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 15 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 16 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 17 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 18 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 19 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 20 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 21 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 22 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 23 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 24 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 25 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 26 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 28 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El equipo Aston Martin celebra en el Parc Ferme la segunda posición de Sebastian Vettel en la carrera 29 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, celebra con su equipo su llegada al Parc Ferme 30 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 31 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 32 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, es felicitado por Lando Norris, McLaren, en el Parc Ferme 33 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2ª posición, cruza la línea de meta entre los vítores de su equipo 34 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, 1ª posición, y Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, cruzan la meta 35 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, en pits 36 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 37 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, se arrodilla en apoyo de la campaña End Racism 38 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 39 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 40 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 41 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 42 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 43 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 44 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 45 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 48 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 49 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 50 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

