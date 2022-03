Vettel presenta un casco por la paz en Ucrania

Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 no es ajena a la invasión de Rusia a Ucrania, y después de que Haas retirara a su patrocinador ruso y rescindiera el contrato de su piloto Mazepin, la máxima categoría llegaba a Bahréin para la disputa de la segunda semana de pruebas.

Este miércoles, antes de salir a pista, los pilotos posaron con camisetas con el mensaje 'No a la guerra' y una bandera de Ucrania en la recta principal del circuito, y el jueves por la mañana Sebastian Vettel sorprendió con su nuevo casco.

El piloto de Aston Martin mantiene sus colores principales, el blanco como base con una bandera cruzando por todo su casco, pero ha cambiado la alemana de su país por la de Ucrania. Además, ha añadido multitud de detalles.

Las fotos del casco de Sebastian Vettel contra la guerra y en defensa de Ucrania

En el lateral derecho, donde en su época como piloto de Ferrari llevaba una silueta del Cavallino Rampante, Vettel ahora luce una paloma de la paz con el borde azul. En el otro lateral aparece el mensaje 'No war' ('No a la guerra') con la amapola, el símbolo que la F1 ha elegido para defender la paz.

En la parte trasera del casco de Vettel aparece el símbolo de la paz, el del círculo con las tres líneas que se hizo más popular en la década de los 60 cuando fue muy utilizado por la cultura hippie. Y por último, el detalle que más llama la atención es que en el plano occipital, visto desde arriba, lleva la letra de 'Imagine', la histórica canción de John Lennon. En sus párrafos destaca en negrita la palabra Imagine (Imagina) en varias ocasiones y la frase Nothing to kill or die for (Nada por lo que matar o morir).

El tetracampeón siempre fue el más abierto a la hora de hablar de la invasión. Aún en los test de Barcelona y antes de que la F1 tomara una decisión, Vettel dijo que él se negaba a correr en Rusia esta temporada.

Además luego, en una entrevista, fue muy contundente con su mensaje por la paz, e incluso admitió que estaba sorprendido por la actitud de Europa en el conflicto.

Aún no está claro si será un casco que Vettel use hasta que termine la guerra, durante toda la temporada, o si solo es una aparición esporádica en estos test de Bahréin.

La letra de Imagine que Sebastian Vettel lleva en el caco

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin' for today

Ah

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin' life in peace

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one