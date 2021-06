Vettel: la clasificación en Francia será apretada

Luego del podio de segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, Sebastian Vettel no tuvo los mejores resultados en la jornada del viernes del Gran Premio de Francia con el integrante de Aston Martin quedando fuera de los 10 primeros en ambas sesiones.

Durante la primera práctica tuvo un ligero impacto con la zona trasera derecha de su monoplaza. El cuatro veces campeón del mundo finalizó 15° en esa sesión con un tiempo de 1m35.289s, lo que representaba 1.8 segundos de diferencia respecto a lo hecho por Valtteri Bottas en esa tanda.

Para la tarde ocupó la misma posición, pero reduciendo su distancia contra Max Verstappen a 1.575 segundos.

Al llegar a la zona de medios, el cuatro veces campeón del mundo explicó que han ido de menos a más en un día donde las ráfagas de viento se convirtió en un reto para los pilotos.

“Sí, me ha sorprendido esta mañana. No puedes ver lo que hace el viento, obviamente tienes una sensación de ello, pero es difícil ver si hay una ráfaga o no, pero es lo mismo para todos nosotros. Es lo que es”, dijo el alemán.

“Esta mañana he tenido una salida que nos ha hecho perder algo de tiempo, pero creo que en general la sesión estuvo bien, pero no fue un gran día”.

“Obviamente hay muchas cosas que podemos mejorar, pero creo que eso es positivo. Siento que podemos sacar más del coche, así que depende de nosotros para dar rienda suelta”.

“En la práctica 2 fue bueno conseguir algunas vueltas consecutivas que nos dan una idea de la tanda larga, pero en cuanto a la vuelta rápida no fue lo que esperábamos. Cometí un error, así que por eso no se ve tan bien en la tabla”.

“Pero es viernes, así que no importa. Lo más importante es que tengamos una buena sensación. Mañana sabré qué hacer en la clasificación”.

Con los resultados del viernes explicó que aunque no puso especial atención vislumbra una clasificación apretada en el grupo medio.

“Seguro que va a ser muy apretado. No he visto mucho de los tiempos, pero yo esperaría que sea muy apretado. Así que tenemos trabajo por hacer”, finalizó el alemán quien no explicó qué era lo que sentía en la parte frontal del coche y que golpeó su pie izquierdo durante la primera tanda.

