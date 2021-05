Vettel no tiene consejos para Verstappen: "Hamilton me ganó"

Hamilton y Verstappen están protagonizando una reñida batalla por el campeonato de pilotos 2021 tras un inicio de temporada en que se han repartido las dos primeras posiciones en las cuatro carreras disputadas hasta ahora, con tres triunfos para el piloto de Mercedes.

De cara al Gran Premio de Mónaco de este fin d semana, Hamilton lidera con 14 puntos sobre Verstappen, quien el miércoles compartió la conferencia de prensa previa con Vettel.

El actual piloto de Aston Martin ha tenido muchas batallas con Hamilton, las más recientes en las temporadas 2017 y 2018 cuando, como piloto de Ferrari, terminó subcampeón detrás del siete veces campeón mundial.

Consultado por Motorsport.com sobre si le daría algún consejo a Verstappen para su pelea por el título con Hamilton, Vettel prefirió no intentar ayudar al holandés. No porque no quiera, sino porque siente que no podría.

"Ningún consejo. Obviamente no tuve éxito. Lewis me ganó", respondió Vettel. "¡Así que es mejor no darle ningún consejo! Supongo que quiere tener éxito. Es un año largo, hay muchas carreras. Así que no funciona así, no le voy a dar ningún consejo".

Respecto a la disputa que están protagonizando Hamilton y Verstappen, Vettel piensa que es "genial" tener a dos pilotos de dos equipos diferentes en ese nivel.

"No he visto mucho porque he estado muy atrás. Pero sí, creo que, al final, están muy cerca en ritmo. Si estás muy cerca en el ritmo, entonces estás luchando por el mismo lugar en la pista más a menudo".

"Creo que es genial si estás luchando por el liderato y tienes dos pilotos, dos coches diferentes, luchando entre sí. Vamos a ver cómo se desarrolla en el transcurso del año", comentó.

Por último, Vettel se mostró en sintonía con Verstappen cuando le preguntaron por los comentarios de Zak Brown, CEO de McLaren, quien recientemente dijo que un incidente entre el holandés y Hamilton era cuestión de tiempo.

"Una cosa que la gente de fuera no parece entender es lo reñido que está a veces y lo fácil que es que las cosas salgan mal sin tener ninguna intención", dijo Vettel.

"Nadie va a un adelantamiento con la intención de sacar al otro coche o a sí mismo, porque el riesgo de equivocarse es muy alto".

"Pero luego quieres pasar a veces o defender tu posición, y estás jugando con márgenes muy pequeños, y cuesta muy poco equivocarse".

"Hasta ahora lo han hecho muy bien, y creo que demuestra la clase que tienen ambos. No veo por qué están tan emocionados por esperar un choque. Creo que deberías estar emocionado porque han conseguido correr tan cerca e intensamente sin chocar".

"Esa es la habilidad, no chocar. Sé que para ti es más emocionante cuando hay trozos volando, pero para nosotros, creo que sentimos una emoción al conseguir estar justo en el límite y dominar eso".

Galería: Las fotos de Sebastian Vettel en el jueves del GP de Mónaco

