Vettel: los guardarrieles no pueden fallar así en la F1

Romain Grosjean se estrelló en la primera vuelta de la carrera del domingo después de tocarse con el coche de Daniil Kvyat a la salida de la curva 3, enviando su Haas contra las protecciones del lado derecho de la pista a alta velocidad.

En el impacto, el coche de Grosjean se partió por la mitad, dejando el monocasco con el Halo y la célula de supervivencia incrustados en los guardarrailes y provocando un gran incendio.

Grosjean pudo escapar del fuego antes de ser atenido por el personal médico de la FIA, que acudió rápidamente al lugar. Después se trasladó al francés al hospital con una posible fractura de costilla, así como quemaduras en sus manos y tobillos.

Los responsables de la Fórmula 1 y la FIA se apresuraron a anunciar que completarán una investigación del accidente, pero Sebastian Vettel cuestionó por qué el guardarraíl falló y fue atravesado por el monoplaza.

"No he mirado mucho las imágenes, porque no quería hacerlo, pero lo principal es que salió", dijo Vettel.

"No sé cómo ser sincero, pero obviamente el guardarraíl no debe fallar así. Es positivo que los coches sean más seguros de lo que solían serlo en el pasado, pero el guardarraíl no debería fallar, ni el coche debería incendiarse de esa manera".

"Hay muchas precauciones para que no se incendie, así que no sé qué pasó hoy. Es difícil de decir en este momento, pero lo principal es que salió".

Ha quedado muy claro que la presencia del Halo salvó la vida de Grosjean debido a la forma en que quedó incrustado en el medio de la barrera.

"Impresionante, la verdad es que en la vuelta de entrada a boxes cuando han sacado la bandera roja ha sido una sensación horrible porque veías un coche en llamas, un fuego tremendo y no sabías qué había pasado. Luego, cuando hemos visto las imágenes de Romain saliendo del coche andando ha sido un alivio total. Esto es una demostración de que cada vez que nos subimos al coche es un riesgo, se tiene que respetar a los pilotos porque arriesgamos nuestras vidas", comentó Sainz.

"Si el Halo no hubiera estado allí, estoy seguro de que habría sido un resultado increíblemente diferente", dijo el piloto de Williams George Russell.

"La forma en que salió, de todos modos, fue increíble. La seguridad ha avanzado tanto en los últimos años que solo podemos estar agradecido".

"Fue horrible, al principio no sabía lo que había pasado, y cuando vi las imágenes me quedé sorprendido", añadió Pierre Gasly. "En mi generación nunca he visto cosas como estas. En el pasado creo que era más común, pero fue realmente aterrador".

"Cuando vi a Romain salir del coche, me alegré mucho de verle saltar. Es aterrador, no tenía idea de que un coche de Fórmula 1 pudiera romperse de esa manera, especialmente atravesando las barreras".

Charles Leclerc fue uno de los pilotos más insistentes en la radio del equipo después del accidente, pidiendo actualizaciones sobre la condición de Grosjean, después de haber visto el accidente en sus retrovisores.

"Lo vi en directo y abrí directamente la radio, estaba muy preocupado", dijo Leclerc.

"Si escucháis mis mensajes de radio, obviamente solo quería tener la buena noticia de que Romain estaba bien, y luego al llegar a la curva 9, todavía no tenía noticias y también vi el incendio, así que estaba empezando a preocuparme mucho".

"Pero por suerte creo que está bien. No sé lo bien que está, digamos, pero lo bueno es que saltó del coche. Es increíble. Si veis el impacto... me costó creer que lograse salir del coche, así que felicito a los chicos que están haciendo la seguridad en los monoplazas".

