Vettel y su desastre en calificación: Pensé que teníamos para más

La primera calificación de la Fórmula 1 2020, realizada en el circuito de Spielberg, no podría haber comenzado de una peor manera para Ferrari y el alemán Sebastian Vettel. Acostumbrado a estar en la Q3 de los grandes premios, este sábado recibió un duro golpe cuando fue eliminado en la Q2.

El cuatro veces campeón del mundo arrancará la primera prueba del campeonato desde el undécimo puesto luego de que fue una milésima más lento que su compañero de equipo Charles Leclerc en la segunda ronda. El monegasco avanzó a la Q3 donde finalmente tomará la séptima plaza.

El hecho de que Ferrari tendría dificultades este fin de semana ya había quedado claro desde ayer, pero hoy el SF1000 parecía aún menos incisivo, lo que causó una sorpresa hasta en el propio piloto alemán.

"Obviamente es una sorpresa. Pensamos que teníamos algo más de potencial, pero, probablemente, los otros fueron más conservadores (en las prácticas) en comparación con nosotros”, admitió Vettel.

Luego, Seb profundizó en lo que no le gusta del SF1000 durante este fin de semana: "No estaba muy contento con el auto. Teníamos más sobreviraje al llegar a las entradas de las curvas del que a mí me gusta, pero mañana será otro día”.

Aunque el resultado de hoy estuvo a punto de ser desastroso, Vettel no se rinde ante la carrera de mañana: "La competencia será larga y creo que en la configuración de la carrera el auto es un poco mejor. Intentaremos estar allí para jugar nuestras cartas”.