Vettel: "Dura" y "brutal" la expulsión de De Vries

Sebastian Vettel no es un desconocido para Red Bull, ya que comenzó su carrera en la F1 con Toro Rosso antes de cambiar a la escudería matriz y ganar cuatro títulos mundiales entre 2010 y 2013.

Las noticias de los últimos días han estado dominadas, por supuesto, por la destitución de Nyck de Vries por parte de AlphaTauri (el fabricante que sucedió oficialmente a Toro Rosso), en favor del ex piloto de Red Bull Racing Daniel Ricciardo, que había ocupado el puesto de tercer piloto en Milton Keynes desde el inicio de la temporada.

Preguntado por la ITV sobre este relevo a mitad de temporada al margen del Festival de Goodwood, Vettel se mostró dubitativo al respecto, aunque se alegra de ver a su antiguo compañero Ricciardo de nuevo en el asiento del piloto: "Para ser honesto, diría que tengo sentimientos encontrados", dijo Vettel al ser preguntado por las noticias de AlphaTauri.

"Estoy muy contento por Daniel, muy contento. Me cae bien, obviamente he corrido con él, y le vi en su test [en Silverstone] cuando estaba preparando el McLaren [1993] para este fin de semana. Estoy muy, muy contento por él".

Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

"Por otro lado, también tenemos que ser honestos. Es obviamente desafortunado para Nyck, la forma en que terminó. Creo que tuvo una gran oportunidad. Quizá las cosas no salieron como él esperaba, o como la gente esperaba. Pero también es un poco duro cuando el final es tan repentino. Es brutal".

Vettel dijo que esperaba que la marcha de De Vries no tuviera un impacto a largo plazo en su carrera. "Le conocí el año pasado por primera vez y me pareció una muy buena persona, y es un buen piloto".

"Ha ganado el campeonato de F2, ha ganado campeonatos internacionales. Así que es reconocido y espero que este tipo de golpe no dañe su carrera. La gente tiende a detenerse en eso, y eso no es bueno".

"Quizá esas diez carreras no fueron todo lo bien que podrían haber ido. No sabemos por qué, en primer lugar, desde fuera, y en segundo lugar, sigue siendo un piloto muy bueno. Así que hay que entender que es muy duro para él, y espero que la gente no lo vea como un golpe".