Vettel cuestiona la estrategia de Ferrari al quedar eliminado en Q1

Se esperaba que Ferrari sufriera en el GP de Italia, pero la duda en clasificación era si alguno de sus pilotos podría llegar a la Q3, no si la meta era pasar a Q2.

Sebastian Vettel cayó eliminado a las primeras de cambio tras verse envuelto en el tráfico que se vivió en los últimos momentos de la primera ronda. Mientras su compañero Charles Leclerc (saldrá 13º) estaba parcialmente clasificado y salió sin nadie alrededor, al alemán lo sacaron metido directamente en un lío.

Al llegar a la Parabólica para empezar el ataque definitivo, se encontró a un Red Bull (al que pasó rápidamente), al Williams de Russell y a Raikkonen y Esteban Ocon peleando entre sí. Aunque el que más le entorpeció fue Russell, la pelea entre los otros dos provocó su enfado por radio y, tras abortar vuelta y volver al box, exclamó: "¿Por qué los Alfa Romeo tienen que adelantar a todo el mundo?".

Luego, ante los medios, explicó lo sucedido, visiblemente decepcionado: "No sé, no tenía sentido empezar a adelantarse. Hay un tiempo mínimo, y todos deberían alcanzarlo. En el momento en que empiezas a adelantar, estás generando problemas. Eso es lo que pasó".

Respecto a su situación, detalló: "El gran problema fue que encontramos demasiados coches en el mismo lugar del circuito. Entonces, algunos pilotos empezaron a adelantar, y ahí se creó el lío”.

Vettel cuestionó la decisión de sacarle en tráfico, mientras su compañero mejoraba sin necesidad de disfrutar del rebufo de ningún otro coche.

"Cuando salimos a la pista ya estábamos atrapados en el tráfico y no podíamos hacer nada más. No era el momento adecuado para sacar el coche. Es fácil decirlo a posterio, pero no podría haber hecho nada diferente", lamentó.

En la última carrera de Vettel en Monza como piloto de Ferrari, el germano tendrá que salir 17º y está obligado a remontar mucho si quiere llegar a los puntos con un SF1000 incapaz. No da todo por perdido, pero sabe que será muy difícil: “La carrera es mañana, veremos qué podemos hacer, el fin de semana aún no está del todo comprometido”.

