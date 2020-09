Vettel está enfocado en F1 y no medita otra categoría

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, dejará Ferrari al final de la temporada después de que el equipo optara por no renovar su contrato más allá de fin de año.

Vettel confirmó previamente que habló con Renault sobre la posibilidad de un fichaje antes de que Fernando Alonso fuera confirmado por el equipo, además de que también tuvo conversaciones informales con Racing Point.

Después de varias semanas, Vettel continúa estrechamente vinculado a un asiento con Racing Point para 2021, cuando el equipo pasará a llamarse Aston Martin, pero el piloto alemán dijo que todavía "no tiene noticias sobre su futuro".

Sin asientos realistas en equipos capaces de ganar carreras en 2021 disponibles para Vettel, sus opciones pasan por estar en un equipo de media parrilla en la Fórmula 1 después de cinco años en Ferrari.

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba dispuesto a unirse a un equipo que no había ganado una carrera en varios años, Vettel dijo que solo quería permanecer en la F1 "para lograr algo" con un equipo que tuviera el potencial para mejorar y luchar.

"No tengo mucho interés en llegar a un equipo que no estará en condiciones de luchar por algo por lo que valga la pena pelear, (y) marchando en una buena dirección para el futuro", dijo Vettel. “Creo que la gran incógnita también son las reglas para el 2022. Obviamente, muchos equipos esperan que muchas cosas cambien”.

“Creo que tendremos que esperar y ver. Lo haré saber tan pronto como tenga noticias”.

Vettel también dejó en claro que no está considerando pasar a otra categoría fuera de la F1, como IndyCar o los sportcars. "Por ahora, estoy concentrado en la Fórmula 1 y, como he dicho antes, en ese sentido no he analizado otras alternativas”.

A pesar de los vínculos con Aston Martin para 2021, el piloto titular de Racing Point, Sergio Pérez, ha expresado cada vez más su confianza en cómo se resolverá su futuro. La semana pasada dijo que era “cuestión de tiempo” para que desaparecieran los rumores de que Vettel se uniría al equipo.

A sus 33 años, el cuatro veces campeón del mundo aún no está cerca de la edad de jubilación típica de un piloto de F1, y mucho menos de un múltiple campeón mundial, pero anteriormente ha dicho que estaría dispuesto a tomarse un descanso de las competencias. Se le preguntó si algún día tenía algún interés en asumir un rol directivo dentro de una escudería, pero él indicó que veía su futuro dentro de un monoplaza.

"Escuché que los equipos de Fórmula 1 pueden ser bastante caros, así que creo que debo ser inteligente en eso", bromeó Vettel. "No lo sé, no creo que pueda dar una respuesta exacta. Depende de la posición exacta y del desafío”.

“Obviamente tengo una gran pasión y un gran conocimiento del deporte, así que el tiempo lo dirá. Pero por ahora, me veo más en el auto que fuera del mismo”.