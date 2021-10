Vettel: espero Verstappen luche mejor por el título de lo que hice yo

Después de la sorprendente retirada de Nico Rosberg y el resurgimiento de Ferrari a principios de 2017, Sebastian Vettel lideró la carga contra Hamilton y los dos pilotos lucharon por el título de Fórmula 1 tanto en 2017 como en 2018.

Con Hamilton y Mercedes triunfando finalmente en ambos años –mientras Vettel tuvo que conformarse con el subcampeonato, antes de que su rendimiento y el de Ferrari bajaran a lo largo de 2019 y 2020–, siguió siendo la batalla por el campeonato mundial más reñida a la que se había enfrentado el británico hasta el duelo de este año contra Max Verstappen y Red Bull.

Verstappen aventaja actualmente a Hamilton en seis puntos al frente de la clasificación, a falta de seis carreras para el final de la temporada, pero recela ante el repunte del rendimiento de Mercedes en los últimos grandes premios.

Vettel dice que ha disfrutado de la batalla entre Verstappen y Hamilton, pero espera que el piloto holandés pueda mantener la lucha por el título en las últimas rondas, después de haber sido incapaz de igualar a Hamilton y Mercedes cuando estaba en Ferrari durante sus luchas por el título.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is sprayed with Champagne by Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images