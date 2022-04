Vettel: el fin de semana en Australia no podría ser peor

Cargar reproductor de audio

Sebastian Vettel casi podría haberse ahorrado el viaje al Gran Premio de Australia 2022 en Melbourne. El resultado final para él fue un fin de semana de desgracias y percances, desde el fallo del motor en la primera sesión de entrenamientos hasta la pérdida de la segunda sesión de prácticas, el incidente en la práctica del sábado por la mañana y la eliminación en la Q1 antes de abandonar la carrera del domingo.

El propio Vettel admitió que la suerte “no podía ser peor” después de abandonar en Melbourne.

El expiloto de Ferrari, que se perdió las dos primeras carreras en Australia y Arabia Saudí luego de dar positivo a un test de coronavirus, lo pasó mal con el AMR22 en Melbourne desde el principio, una situación que se agravó con el reducido tiempo de prácticas. Todo ello contribuyó a su temprana retirada en la carrera, dice el alemán.

"El coche es difícil de conducir. Lo sabemos. Tal vez quería demasiado e ir demasiado rápido. Un par de veces perdí el coche sin control", apuntó el cuatro veces campeón del mundo.

En la vuelta 22, llegó de nuevo ese momento: al salir de la curva 4, Vettel pasó por encima del bordillo, luego el coche hizo un trompo hacia la izquierda y Vettel golpeó allí la barrera exterior de la pista. Poco después, su coche se detuvo en el lado derecho del circuito cerca de la curva 5 con daños considerables.

Como consecuencia del impacto, Vettel tuvo que ser examinado en el hospital de la pista sin complicaciones mayores. "Creo que después de un cierto número de fuerzas g se enciende una luz y entonces ir al centro médico forma parte de la rutina”.

“No había sido capaz de mantener el control del vehículo", continuó Vettel. "No lo sé, quizás estoy sobredimensionando el coche en este momento, pero desde luego no somos tan rápidos como quisiéramos. Tal vez estaba presionando demasiado. Al final perdí el control del coche y no pude evitar el impacto".

Frustración en Aston Martin tras tres carreras

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ahora hay una cierta frustración en Aston Martin, que ha tenido varios accidentes este fin de semana y ha acabado sin puntos también en su tercera carrera. "Pero en general, nos esforzamos al máximo", dice Vettel.

Hasta su accidente del domingo las cosas parecían "bien". "Estábamos detrás y sabíamos que nuestro ritmo no era tan bueno. Ni idea de cómo habría resultado al final”.

"Creo que la próxima [carrera] puede ser mejor", dice Vettel. Sin embargo, no quiere entrar en un pronóstico más preciso, sino que se limita a decir: "Por ahora, tenemos muchas piezas dañadas".

El cuatro veces campeón del mundo dejó el circuito alemán con mucho menos conocimiento del esperado sobre el nuevo coche: "Era mi primera vez (con el coche actual) en condiciones de carrera. He aprendido mucho en las primeras vueltas. Por desgracia, nuestra carrera fue demasiado corta".

Y en cuanto a lo que hizo exactamente que el Aston Martin AMR22 fuera tan difícil de conducir, Vettel no quiso entrar en detalles porque para él "siendo honestos, había demasiadas cosas", dijo el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 antes de añadir: "Hay muchas cosas que queremos mejorar, pero hasta ahora no tenemos ninguna solución".