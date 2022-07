Vettel: La F1 debe acertar con las futuras reglas de motores

Cargar reproductor de audio

El futuro reglamento, que incluirá un compromiso con los combustibles sostenibles, aún no ha sido ratificado ni publicado.

En ocasión del GP de Gran Bretaña disputado a principios de mes en Silverstone, Vettel realizó una exhibición con el Williams FW14B de 1992 tras haber dispuesto que funcionara con un suministro de combustible sostenible que había adquirido.

El éxito de su demostración llevó inevitablemente a sugerir que la F1 podría haber tomado un camino diferente con un motor V10.

"Mira, nuestros motores son increíbles", dijo Vettel cuando se le preguntó si hubiera preferido esa opción. "Son potentes, son increíblemente eficientes".

"Probablemente el motor más eficiente, no sé de todos los motores del mundo, pero quizá uno de los más eficientes. Pero, ¿llegarás a conducir ese motor en el coche que decidas comprar algún día, o que hayas comprado en el pasado? No".

"He pagado por ese combustible que estaba usando 5,95 euros por litro. Que es más caro que el combustible normal, significativamente, pero no hay que olvidar que la maquinaria de los combustibles normales, y lo que compré, es muy diferente".

"Así que hay mucho margen para bajar el precio, etc. E igualmente, la otra parte seguirá subiendo a medio plazo, a largo plazo, sólo subirá".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: FIA Pool

Vettel sugirió que el futuro combustible y las unidades de potencia de la F1 deberían ser más relevantes para la carretera.

"El combustible que utilizamos en la F1 es cuatro o cinco veces más caro, por lo menos, que el que utilicé la semana pasada (en Silverstone). Así que el dinero no es el problema aquí".

"Creo que ¿por qué son tan caros estos combustibles? Porque desarrollas el motor junto con el combustible para sacar más rendimiento, para superar a los demás, así que la competencia puede ser grande, y hay que canalizarla de la manera correcta".

"O puede, no quiero decir que se nos vaya de las manos, pero puede ser incontrolada, y tal vez correr de una manera que nuestros motores son ahora tan complejos que nunca se beneficiará de ellos en la carretera. Así que creo que es ahí donde se necesita una fuerte orientación y gobernanza en términos de 'Bien, esto es lo que nos propusimos hacer por las razones correctas'".

"Y las razones correctas, volviendo al presupuesto, son muy claras y sencillas. Así que tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Y como soy un hombre del automovilismo, me encantan las carreras. Me encantan los coches. Me encanta tener la sensación del V10. Para la historia que va hacia adelante, no sé que es otra discusión a tener, ¿cuál es la mejor manera?"

"¿Cuál es la forma más barata también? Porque estos motores cuestan una fortuna, su desarrollo cuesta una fortuna hasta este punto".

"Creo que no han llegado a un consenso sobre dónde quieren ir realmente en 2026. Creo que esa es la dificultad, si tienes demasiada gente tratando de ponerse de acuerdo".