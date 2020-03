Vettel dejará Ferrari si Lecerc le gana, dice De la Rosa

Piloto de Jaguar, McLaren y Sauber, además de una larga carrera como probador en la Fórmula 1, Pedro de la Rosa concedió una entrevista al podcast oficial del campeonato, Beyond the Grid, en la que dijo que Sebastian Vettel dejará la F1 si pierde de nuevo la batalla en Ferrari frente a Charles Leclerc.

Preguntado sobre si el retiro sería el camino natural para el alemán, De la Rosa, respondió: "Sí. Creo que será su elección".

"Está bajo presión. Cuando eres cuatro veces campeón del mundo, siempre vas a estar bajo la presión de los jóvenes. Tiene un súper piloto a su lado y tendrá que lidiar con ello", explicó de la Rosa, quien tuvo a Kimi Raikkonen como compañero más destacado.

"Creo que es simple: si es derrotado, no querrá seguir. Quiero decir, es muy simple. Ganó cuatro mundiales, no tiene nada que demostrar. Estará sensible emocional, psicológicamente...", comentó el catalán.

"Te sientes muy pequeño cuando tu compañero de equipo es más rápido que tú. No importa si eres cuatro veces campeón del mundo o quién seas. Es solo que te vas a dormir todas las noches sabiendo que tienes que despertarte con un animal a tu lado en el garaje", agregó.

"Destrozará tu tiempo de vuelta. Es muy difícil hacerlo y hay un punto en tu vida, cuando te cruzas con Lewis Hamilton, Alonso o podría ser Leclerc –todavía tiene que demostrarlo–, o Verstappen, en el que realmente no quieres continuar", apuntó.

"No es exactamente eso. Si quiere, continuará, pero si Leclerc le gana, probablemente será el primero en levantar la mano e irse a casa a hacer otra cosa o tal vez a un equipo diferente, no sé...", finalizó.

Recientemente Mattia Binotto, jefe de Ferrari, reconoció que se encuentra en charlas con Vettel para renovar su vínculo, que finaliza en 2020.

