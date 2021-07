Vettel y su gesto de recoger la basura en el circuito de Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña 2021, tras dos carreras a puerta cerrada en 2020, acogió a una multitud de fans que llenaron las gradas. Y, como suele ocurrir en las grandes aglomeraciones, las tribunas quedaron llenas de residuos que comenzaron a ser más visibles según se iba marchando el público y se quedaban vacíos los asientos.

Sebastian Vettel había tenido un domingo para olvidar. A pesar de estar completando un buen fin de semana, en el reinicio, luchando con Fernando Alonso, se marcó un trompo que le condenó a la parte trasera de la parrilla, y luego tuvo que abandonar con problemas mecánicos en el monoplaza.

Ante todo un tierra, trágame, Vettel decidió no esconderse, y de hecho dio un paso adelante para dar un gran ejemplo al mundo al ponerse a limpiar la basura que los fans habían dejado en las gradas del circuito inglés.

Tras atender a sus obligaciones ante los medios de comunicación, el tetracampeón se puso los guantes y, con una bolsa de plástico en la mano, comenzó a recoger todo aquello que se encontraba. Lo revelaron varios aficionados que subieron vídeos a las redes sociales y, según los cuales, el de Aston Martin ayudó "durante horas" a limpiar llenando más de cuatro gigantescas bolsas.

A Vettel siempre le ha preocupado la huella de residuos que deja la Fórmula 1 durante las carreras, y en otras ocasiones se le ha visto limpiar el paddock de botellas. De hecho, con su presión logró que la Fórmula 1 prohibiera las botellas de plástico de un solo uso desde esta temporada.

"Creo que la F1 atrae a mucha gente que viene a las carreras y se genera mucho desperdicio. A la gente le gusta beberse una cerveza, agua o tal vez algo más. Y generalmente todo eso se distribuye en vasos y botellas de plástico, así que deberíamos detener eso. Deberíamos encontrar una alternativa para dar bebidas a la gente, pero sin plásticos", dijo el año pasado el entonces piloto de Ferrari.

Pese a que no tiene redes sociales para promulgarlo, el alemán es un gran defensor de la sostenibilidad y la naturaleza. Durante el confinamiento, se pasó a la agricultura orgánica, asegurando que no quería conformarse "con un corazón pequeño, busqué hacer un corazón un poco más grande".

Antes del GP de Austria de este año, Vettel construyó un 'hotel de abejas' junto a los niños de una escuela austriaca, y este año ha usado un casco rosa en su primera temporada con Aston Martin como colaborador de la empresa de agua BWT. Con el lema Cambia el mundo, sorbo a sorbo, ha formado parte de una campaña para conseguir que haya agua potable en los grifos de todo el mundo.

El gesto de Vettel este domingo llama aún más la atención al llegar después de un trompo y un abandono. Y es que no hace falta pregonarlo a los cuatro vientos ni llenar las redes sociales de post para ayudar a tener un mundo mejor.

"Este fin de semana parecía prometedor y sin ese problema debería haber acabado en la zona de puntos", declaró tras la carrera.

"Estoy muy decepcionado de perder en un reñido duelo con Fernando. No estoy seguro de lo que pasó, pero calculé mal, perdí agarre y patiné. Después de eso, me quedé atrás. Al final, no terminamos la carrera porque el equipo detuvo el coche por un problema de refrigeración".