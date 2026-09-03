El mensaje de Vettel antes de conducir el Ferrari de Michael Schumacher en Monza

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha compartido un mensaje en redes sociales antes de su regreso al paddock en el Gran Premio de Italia de este fin de semana.

El alemán pilotará el Ferrari F2002 de Michael Schumacher en Monza para una vuelta de honor en homenaje al legendario piloto.

Hablando sobre la exhibición en un video compartido en Instagram con el texto: "Todavía hay una carrera por ganar, por mi amigo Michael", Vettel explicó: "Hola a todos, iré a Monza este domingo y conduciré el coche de Michael. Estoy muy emocionado por ello y lo espero con muchas ganas.

"Obviamente, ya no vemos a Michael, pero estoy seguro de que el domingo lo sentiremos y lo escucharemos mucho. Así que será un enorme privilegio y un honor para mí conducir su coche. Y, por supuesto, también tengo ganas de veros a todos."

Los aficionados no tardaron en compartir su emoción por el próximo momento en pista. "¡¡Te extrañamos, Seb!! No puedo esperar a verte en el coche de Michael", comentó uno, mientras otro añadió: "Este va a ser un momento muy emotivo; todos estamos muy felices por ti, Seb."

Ferrari confirmó el regreso de Vettel a un cockpit de F1 al presentar su decoración para el Gran Premio de Italia, que es un homenaje a Schumacher. Las celebraciones de Schumacher llegan 30 años después de su primera temporada con la escudería de Maranello en 1996 y apenas unos días antes del aniversario de su primera victoria en Monza como piloto de Ferrari.

La decoración de homenaje se basa en el F310, que fue el coche que Schumacher y Eddie Irvine condujeron en 1996.

Vettel se retiró de la competición a tiempo completo al final de la temporada 2022 de F1. Desde entonces ha completado exhibiciones con el Williams FW14B de 1992 y el McLaren MP4/8 de 1993, propulsados por combustibles sostenibles como parte de su campaña Race Without Trace.