El mensaje completo de Vettel sobre su retiro de la F1

Por la presente anuncio mi retiro de la F1 al final de la temporada 2022. Probablemente debería empezar con una larga lista de personas a las que dar las gracias ahora, pero creo que es más importante explicar las razones de mi decisión.

Amo este deporte. Ha sido el centro de mi vida desde que tengo uso de razón, pero al igual que la vida en la pista, también está mi vida fuera de ella. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad: por lo que somos y por cómo tratamos a los demás, más que por lo que hacemos.

¿Quién soy yo? Soy Sebastián. Padre de tres hijos y marido de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fascinan fácilmente las personas apasionadas o hábiles. Me obsesiona la perfección, soy tolerante y siento que todos tenemos los mismos derechos a vivir, sin importar cómo seamos, de dónde vengamos y a quién amemos.

Me encanta estar al aire libre. Amo la naturaleza y sus maravillas, soy testarudo e impaciente. Puedo ser muy molesto. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta el chocolate y el olor a pan fresco. Mi color favorito es el azul. Creo en el cambio, en el progreso y en que cada pequeño detalle marca la diferencia. Soy optimista y creo que la gente es buena.

Además de las carreras, he formado una familia y me encanta estar con ellos. He cultivado otros intereses fuera de la F1. Mi pasión por las carreras y la F1 conlleva mucho tiempo alejado de ellas, y requiere mucha energía.

Comprometerme con mi pasión de la forma en que lo hice y la forma en que pensé que era correcta, ya no va de la mano con mi deseo de ser un gran padre y esposo. La energía que se necesita para convertirse en uno con el coche y el equipo para perseguir la perfección, requiere concentración y compromiso.

Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarles a levantarse cuando se caen, escucharles cuando me necesitan, no tener que despedirme y, lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren.

Los niños son nuestro futuro. Además, siento que hay mucho que explorar y aprender sobre la vida, y sobre mí mismo. Hablando del futuro, siento que vivimos en tiempos muy decisivos y que la forma en que todos demos forma a estos próximos años determinará nuestras vidas.

Mi pasión viene acompañada de ciertos aspectos que he aprendido que no me gustan, puede que se solucionen en el futuro pero la voluntad de aplicar ese cambio tiene que crecer mucho, mucho más fuerte, y tiene que llevar a la acción hoy. No basta con hablar y no podemos permitirnos esperar. No hay alternativa. La carrera está en marcha.

¿La mejor carrera? Todavía está por llegar. Creo que hay que avanzar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único, y quiero ir con los tiempos. Mirar hacia atrás sólo te va a retrasar.

Tengo ganas de correr por pistas desconocidas y encontraré nuevos retos. Las marcas que dejé en la pista permanecerán hasta que el tiempo y la lluvia las borren. Se pondrán otras nuevas. El mañana pertenece a los que dan forma al hoy. La próxima curva está en buenas manos, pues la nueva generación ya se ha presentado.

Creo que todavía hay una carrera que ganar. Adiós, y gracias por dejarme compartir la pista con ustedes. Me ha encantado cada momento.