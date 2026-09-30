Vettel no descarta asumir un papel en la F1 mientras disfruta del retiro
Sebastian Vettel ha hablado sobre la posibilidad de asumir un futuro rol en la Fórmula 1.
Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de F1, ha hablado sobre un posible papel futuro dentro del campeonato, aunque no está acercándose activamente a los equipos en busca de oportunidades.
Hablando en el podcast Chequered Flag de la BBC tras el Gran Premio de Azerbaiyán, el alemán se sinceró sobre su vida después de la retirada. Vettel sigue la F1 y vio la carrera en el Baku City Circuit, donde George Russell de Mercedes se aseguró la victoria por delante del dúo de Red Bull formado por Max Verstappen y Isack Hadjar.
Aunque Vettel actualmente dedica su tiempo a llevar una granja y a centrarse en su familia, dijo que mantiene un ojo puesto en el reglamento de F1 de 2026.
"Obviamente, disfruto del tiempo que tengo. Creo que es un privilegio estar en esa posición con la familia, pero también llevo una pequeña granja en casa, así que me ocupo de eso", explicó Vettel.
"Sigo muy involucrado en el deporte. Obviamente, no tengo un papel activo en este momento, pero sigo muy de cerca lo que está pasando y me importa el futuro del deporte. Especialmente [el objetivo de cero emisiones netas de la F1 en] 2030 o el nuevo reglamento, lo que podría cambiar.
Sebastian Vettel
Photo by: Eric Le Galliot
"Siempre estoy abierto a lo que pueda surgir en cuanto a quizá un papel en el futuro, pero no lo estoy buscando activamente. No estoy hablando con equipos o individuos ni dejando mi CV aquí y allá, sino siguiéndolo desde fuera con gran alegría y placer.
"Pero obviamente, los temas que han estado en mi cabeza en los últimos años de mi carrera activa siguen muy presentes. Así que temas en torno a la sostenibilidad, al futuro, no solo para mí, para mis hijos, sino para todos nosotros y el futuro del deporte.
"Ahí es donde se cierra el círculo y los proyectos que he hecho, algunos de ellos visibles en la pista, otros menos visibles, sigo pensando mucho en las ideas que tengo para lo que podría venir después."
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