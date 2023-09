Vettel: No me arrepiento de retirarme, el mundo de la F1 es muy pequeño

Sebastian Vettel asiste este fin de semana al Gran Premio de Japón para ayudar a lanzar su proyecto "Buzzin' Corner" de concienciación sobre la biodiversidad.

Los 20 pilotos actuales de F1 asistieron el jueves a un acto de presentación de los nuevos hoteles para insectos que se han construido en el interior de la curva 2 de Suzuka, donde los bordillos también se han pintado de negro y amarillo en un guiño a lo que ha hecho Vettel.

Hablando de su entusiasmo por la campaña, Vettel dijo que era feliz en su retiro, especialmente porque le había hecho darse cuenta de la vida fuera de la F1.

A la pregunta de si se estaba replanteando su regreso a la F1, Vettel respondió: "Por ahora no: He disfrutado con este proyecto.

"Obviamente es un proyecto pequeño, pero he disfrutado mucho este año, he tenido muchas ideas y he leído muchas cosas".

"La F1 fue el centro de mi vida durante mucho tiempo, pero una vez que sales, te das cuenta de lo grande que es el resto del mundo y de lo pequeña que es en cierto modo la F1.

"Pero no hay que quitarle emoción al deporte: es un deporte increíble y una sensación increíble conducir esos coches. Así que sí, claro que lo echo de menos. Pero también siento que en algún momento probablemente sea hora de que todos sigamos adelante".

Sebastian Vettel con su proyecto de biodiversidad en la curva 2 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel explicó que la idea de los hoteles de insectos en Suzuka se la planteó al director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, durante su visita al Gran Premio de Mónaco a principios de este año.

Aunque el proyecto de Suzuka es por el momento un proyecto aislado, Vettel dijo que estaría abierto a que otros circuitos de carreras instalaran zonas similares para ayudar a concienciar sobre la biodiversidad.

"Sería estupendo, pero obviamente depende en gran medida del apoyo de la F1", dijo. "Obviamente, Stefano me apoyó mucho. Le presenté el proyecto en Mónaco. Y él me apoyó y confió en que podíamos hacerlo. Así que sí, me alegro de haberlo conseguido".

"Fue estupendo contar con el apoyo de los demás pilotos. Tener a todo el mundo, creo que es bastante abrumador. También vinieron algunos directores de equipo, jefes de equipo, toda la comunidad. Tener a la mayoría de ellos aquí fue genial".

Aunque Vettel está entusiasmado con su biodiversidad y el empuje del clima, no cree que se haya convertido aún en su vocación tras abandonar la F1.

"Tal vez aún esté esperando mi vocación, pero es algo que llevo en el corazón y es muy importante para mí", explica.

"No es mi vocación, creo que debería ser, en cierto modo, la vocación de todo el mundo, porque en lugar de hablar de insectos y formas de vida, se puede volver a hablar de nosotros, porque a todos nos gusta comer. ¿Y quién poliniza las plantas?

"Son todo tipo de insectos, y si desaparecen porque estamos perdiendo biodiversidad rápidamente, estamos en medio de una extinción masiva con la pérdida de especies que probablemente aún no hemos comprendido, etcétera.

"Así que, si ese declive continúa, entonces básicamente desapareceremos de este planeta. Y eso sería una pena. Así que no es mi vocación. Debería ser la vocación de todos".