Vettel: no tuve que cambiar de equipo para comenzar a ser político

No es ningún secreto que Sebastian Vettel está especialmente preocupado por la protección del medio ambiente y hace ya un año, el piloto de Fórmula 1 se declaró fan de Greta Thunberg, pero no solo quiere quedarse en la palabra y en algunos fines de semana de gran premio él mismo se ha puesto en marcha para recoger basura y otros desperdicios en las tribunas de los circuitos.

En una entrevista con el Süddeutsche Zeitung, el alemán ha revelado ahora que le gustaría conocer a Thunberg y hablar con ella sobre la Fórmula 1. "Incluso me parecería bien, y probablemente compartimos muchos puntos de vista cuando se trata de la Fórmula 1. Creo que es genial", afirma entusiasmado el piloto de Aston Martin de 34 años.

"Es alentador que luche por nuestro futuro con tanta determinación. Es un verdadero modelo a seguir que todo el mundo debería observar y especialmente los hombres mayores deberían escucharla más. Pero hay muchos modelos de conducta, muchas personas inspiradoras. Siempre me resulta difícil nombrar uno".

El propio Vettel no puede decir con exactitud cuándo hizo clic con sus ideales y decidió utilizar su fama para hacer campaña en favor de cuestiones como el clima y el medio ambiente: "No hubo un momento clave. No tengo un a historia en la cual pueda decir ‘Y entonces iba caminando por algún sitio y vi que habían cortado un árbol, y pensé que eso era terrible’.

Sin embargo, se nota que Vettel se ha vuelto más político, especialmente desde que se separó de Ferrari y se trasladó a Aston Martin. Pero el alemán insiste en que para aprender que hay cosas más importantes en la vida que los trofeos, "no tuve que cambiar de equipo".

"Creo que simplemente me he hecho mayor. Incluso como padre, los puntos de vista y las opiniones cambian. Asumes la responsabilidad y creces a partir de ella. Además, soy curioso por naturaleza y estoy abierto a otras opiniones. Siento que este proceso es natural y completamente independiente de mi equipo o profesión".

"El tiempo avanza, aunque, paradójicamente, parece detenerse en la Fórmula 1 con algunas cosas u opiniones", explica Vettel. "Cuando estoy en la carretera viajando, me doy cuenta de cosas que antes no notaba" y cita como ejemplo: “El otro día iba caminando por el aeropuerto y pensé ¡cuánta gente hay en este planeta! Y cuánta gente diferente con tantas historias diferentes y sus propios problemas y desafíos".

"Y qué absurdo es a veces que te tomes tan en serio a ti mismo y pienses que todo debe ser así. En relación con todo eso, mis problemas son probablemente todos problemas de lujo".