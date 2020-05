Vettel nunca fue una opción para McLaren, dice Brown

Brown también cree que podría haber más "chispas" en Ferrari entre Vettel y Charles Leclerc cuando la acción de esta temporada finalmente se ponga en marcha.

Brown dice que durante el invierno supo que había una posibilidad de que Sainz se fuera a finales de este año, y que estaba en contacto con Ferrari.

Por lo tanto, ya había alineado a Ricciardo, que estuvo a punto de unirse al equipo de Woking para 2019.

"Obviamente Seb es un piloto increíble y un cuatro veces campeón", dijo Brown a Sky F1. "Pero creo que estábamos bastante avanzados, y sabíamos que terminaríamos con Daniel o Carlos".

"Nunca entretuvimos a nadie más allá de eso, y especialmente con lo reciente de la noticia de Seb, ya estábamos bastante avanzados en ese punto".

Brown reveló que sabía que Sainz estaba mirando una oportunidad en Ferrari, y confirmó que el español recibió permiso para hablar con el equipo italiano, a pesar de tener un año de contrato más por delante.

"He aprendido que en la F1 no esperes nada más que lo inesperado", dijo. "Tuvimos una sensación, empezamos a hablar con Carlos en el fuera de temporada sobre su futuro con nosotros y si quería conducir para McLaren o Ferrari".

"Tenemos una relación muy fuerte y abierta con Carlos, su equipo y su padre".

"Esto no fue una sorpresa, dada la rapidez con la que anunciamos a Daniel, y la rapidez con la que Carlos anunció lo que estaba haciendo. Estuvimos muy unidos durante todo este proceso".

"Creo que estos movimientos probablemente habrían ocurrido con o sin COVID-19 porque comenzamos estas conversaciones antes del COVID-19".

"No hay buen ambiente en Ferrari"

Brown, por otro lado, espera que continúe este año la tensión que se vivió la pasada temporada entre los pilotos de Ferrari.

"Claramente no hay un ambiente agradable dentro del garaje de Ferrari en este momento con los pilotos y la dirección, parece no ser una familia feliz en este momento".

"Lo que creo que va a llevar a que las carreras en 2020 sean muy emocionantes porque creo que vimos en Brasil que las chispas eran inevitables y se estaban acumulando. Espero más de eso este año".

Brown dice que Renault es una opción para Vettel, pero cree que es más probable que se retire.

"Realmente depende, si Seb mira a su alrededor, no parece que haya una oportunidad en Mercedes o Red Bull para él, no hay una oportunidad en McLaren para él, claramente no en Ferrari, así que el siguiente mejor es Renault".

"Y la siguiente pregunta es si Seb quiere ir con un equipo que probablemente no va a ganar en 2021".

"Es un gran equipo y ellos también deberían crecer en la parrilla pero creo que a menos que Seb quiera iniciar un camino con un equipo en esa situación, entonces creo que probablemente terminará dejando el deporte, por desgracia".