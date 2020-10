Sebastian Vettel: Leclerc está en otra liga

Desde el Gran Premio de Gran Bretaña, en julio, Vettel no consigue pasar a la ronda definitiva, la Q3, en clasificación. Este sábado, en Portimao, volvió a caer en Q2, y saldrá 15º en la carrera del domingo.

Lo hizo tras una estrategia cuestionable, probando primero con neumáticos medios (más lentos que los blandos) y luego, cuando ocupaba posición de eliminación, insistiendo con ese compuesto.

"Fue regular. No pude realmente encontrar el ritmo, tuve problemas para hacer que los neumáticos funcionaran al final. Luego bloqueé en la curva dos y la última vuelta se me fue", resumió ante los micrófonos de Sky F1.

Con su misma estrategia, Charles Leclerc accedió a la Q3 y, ahí, acabó 'primero del resto', cuarto. Cuando se le preguntó por la diferencia con el monegasco, un sincero Vettel declaró: "No hay nada que pueda hacer en este momento. Está pilotando en otra liga. Incluso cuando hago una buena vuelta, él sigue siendo más rápido".

"Intento todo lo que puedo. Creo que las vueltas que parece que lo he hecho bien y estoy satisfecho, siguen siendo demasiado lentas".

(Antes de seguir leyendo, mira cómo va el duelo en clasificación entre los Ferrari)

Charles Leclerc 10-2 Sebastian Vettel 7 Austria 11

(+0,165 en Q2) 11

(+0,083 en Q2) Estiria 10 6

(+0,043 en Q3) Hungría 5 4 Gran Bretaña 10 (+0,912 en Q3) 8 70º Aniversario 11 (+0,369 en Q2) 9 España 12 (+0,215 en Q2) 13 Bélgica 14 (+0,265 en Q2) 13 Italia 14 (+0,708 en Q2) 5 Toscana 14 (+0,534, en Q2) 11 Rusia 15 (+0,370 en Q2) 4 Eifel 11 (+0,498 en Q2) 4 Portugal 15 (+0,552 en Q2)

Cuando fue eliminado, se escuchó por radio a Vettel explicar a su equipo que los neumáticos no habían funcionado en el segundo intento. Luego, ante los medios, dejó la sensación de que fue decisión suya y no de Ferrari.

"Era una opción, pero tuve un buen presentimiento después del primer intento, lo entendí bien", analizó el tetracampeón. "Pero en el segundo intento los neumáticos no alcanzaron la temperatura necesaria, en absoluto. La rueda derecha falló en la curva 3, y ahí la vuelta ya estaba estropeada".

Al preguntarle a qué se debió ese fallo, dijo: "No sé por qué me cuesta tanto poner los neumáticos a la temperatura ideal. Como dije, el coche fue bien la primera vez que lo intenté. Pensé que con el medio podría hacer fácilmente el tiempo de la Q1. Ese era el objetivo, pero no fue tan fácil".

Por último, ante la RTL alemana, bromeó cuando le preguntaron si estaba deseando empezar la carrera: "Mmmm siguiente pregunta".

"No, en serio. Hoy no ha vuelto a ser una buena clasificación. La carrera será otro asunto, mañana será otro día. Intentaré sacarle el máximo partido. Pero, por supuesto, siempre es diferente cuando estás en la parte trasera de la parrilla".

