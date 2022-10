Vettel y su paso en Aston Martin: Teníamos esperanzas, pero fracasamos

Cargar reproductor de audio

Sebastian Vettel fue despedido de Ferrari al finalizar su contrato en 2020, pero apostó por fichar por Aston Martin. Dos temporadas después, el tetracampeón del mundo se prepara para dejar el deporte sin haber logrado sus objetivos con el equipo inglés y aunque admite haber fracasado en cuanto a resultados, no se arrepiente de la decisión.

"Fue difícil porque el coche no era tan competitivo como esperábamos", dijo el alemán, refiriéndose a sus dos temporadas con Aston Martin. "Este año queríamos mejorar significativamente con respecto al año pasado. Hemos fallado. Ahora estamos donde terminamos el año pasado. No estoy señalando con el dedo y diciendo que hemos hecho un mal trabajo. Sólo estoy siendo realista. Teníamos muchas esperanzas, pero hemos fracasado".

"No creo que los dos años hayan sido inútiles, aunque los resultados y los puntos obtenidos no hayan estado a la altura de lo que esperábamos. Me encantó trabajar con el equipo, conocer a gente diferente y diferentes enfoques. Estos dos años fueron muy difíciles porque no estaba acostumbrado a correr en la parte trasera de la parrilla. Fue una experiencia nueva, a veces difícil, y aprendí mucho".

Sebastian Vettel cree que ha aprendido mucho, entre otras cosas sobre la nueva realidad de tener que conformarse con un monoplaza que carece de prestaciones y no siempre permite ni siquiera jugar en la zona de los puntos. Hoy en día, dice que se ha dado cuenta de que "sólo ves lo que ocurre a tu alrededor".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Si estás delante, sólo ves lo que está delante", dice. "Si estás detrás, sólo ves lo que está detrás. Pero siempre miras hacia adelante porque es donde quieres estar. Pero cuando estás delante, no miras detrás porque no importa, y no te das cuenta del trabajo que hacen también los equipos que están detrás. El hecho de que no obtengas grandes resultados no significa que no te esfuerces. Estoy muy contento y orgulloso de haber trabajado con gente de tanto talento y dedicación en Aston Martin. Aunque no ha sido divertido en términos de resultados, sí lo ha sido trabajar con todos, ayudar al equipo en su camino y construir el futuro".

Un futuro para el que el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, quiere dotarse de medios, pero que también se enfrenta a obstáculos que tardarán en llegar. Sebastian Vettel se alegra de haber contribuido, pero sigue siendo realista y recuerda que el equipo de Silverstone perdió el tren en 2022 y pagará las consecuencias.

"La gente en su sitio, la nueva fábrica que se está construyendo: todo está cuajando, pero llevará tiempo", advierte. "Este año hubo una gran oportunidad con el cambio de normativa, pero caímos en la misma trampa que muchos otros. Algunos equipos pueden haber tenido un poco de suerte en el diseño de un coche en torno a una altura que funciona. Ahora existe este reglamento hasta 2026, por lo que los equipos que empezaron bien tendrán una ventaja sobre los que empezaron mal, y el límite presupuestario no permite poner todo el dinero y los recursos en este problema para ponerse al día."