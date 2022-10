Vettel pensaría "seriamente" regresar a la F1 para correr en Suzuka

Cargar reproductor de audio

Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, anunció en julio que se retiraría al final de esta temporada, poniendo fin a una etapa de 15 años en la categoría reina.

Eso significa que el Gran Premio de Japón de este fin de semana será su última aparición en Suzuka, una pista que siempre ha nombrado como su favorita y donde ha conseguido cuatro victorias.

Vettel también consiguió su segundo título de F1 en Suzuka en 2011, y admitió que respecto a otros años se siente "un poco diferente" sabiendo que es su último Gran Premio de Japón en Fórmula 1.

Cuando Motorsport.com le preguntó si tenía algún interés en probar las categorías japonesas en el futuro para poder volver a correr en Suzuka, Vettel admitió que "nunca podría decir nunca".

"Obviamente me encanta conducir, y en este circuito siempre me he sentido muy vivo y la pasión siempre se ha sentido muy viva", dijo Sebastian Vettel.

"Veremos qué tipo de coche puede salir en el futuro. Quizás alguno de los demás chicos que están en la F1 se encuentren mal en las futuras carreras, o no sé".

"¡No deseo que estén mal! Pero a mí no me importaría volver a correr en Suzuka en cualquier momento".

"Pero, obviamente, veremos lo que nos depara el futuro. De momento, no tengo planes. Creo que hay algunas carreras emocionantes en Japón. No sé, ya veremos".

Sebastian Vettel celebra su campeonato del mundo de 2011 junto a Red Bull en Japón Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel confirmó que estaba hablando en serio, pese a que sonrió ante la idea de volver para una sola carrera.

"Sí, ¡si es que alguien está dispuesto a firmar a un piloto para una sola carrera!", añadió.

"Estoy seguro de que los demás pilotos no estarían contentos de hacerse a un lado. Pero sería algo que consideraría seriamente".

Vettel logró sus cuatro victorias en Suzuka con Red Bull, la primera en 2009. También es el más reciente poleman del Gran Premio de Japón 2019, cuando corría para Ferrari y la clasificación se disputó el domingo por la mañana por un tifón.

El piloto de Aston Martin ha mantenido que aún no tiene planes más allá de su retirada de la F1, y a finales de noviembre se despedirá de la categoría con su 300º y último gran premio, en Abu Dhabi.

