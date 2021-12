Vettel prefiere a Verstappen "para que siga en pie el récord de Schumacher"

La Fórmula 1 se encamina este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi para vivir una definición que será histórica sea cual sea el resultado, pero en caso de que Hamilton se lleve el título lo será aún más ya que de hacerlo se convertiría en soledad en el piloto con más títulos en la máxima categoría.

Actualmente el piloto británico se encuentra igualado en este aspecto con Michael Schumacher con siete coronas cada uno luego de su impresionante racha de campeonatos logrados en las últimas temporadas con Mercedes, un período en el cual rompió también la mayoría de los récords más relevantes del ex piloto alemán, como el de victorias, pole positions y podios en la máxima categoría.

Vettel, quien siempre que puede recuerda su admiración total por Schumacher, fue preguntado este jueves en Abu Dhabi qué sentía ante la posibilidad de que Hamilton se convierta en el piloto con más campeonatos en la historia.

"Michael es mi héroe. Por esa razón, probablemente no quiero que gane Lewis", comenzó Vettel su respuesta con la sinceridad que lo caracteriza. "Pero la verdad es que ambos han hecho una gran temporada y llegan a la última carrera con la oportunidad de ganar el campeonato porque ambos lo merecen".

"Así que sí, en cierto modo me alegraría que el récord de Michael siguiera en pie. Pero aunque gane Lewis, para mí Michael sigue siendo el más grande, así que Lewis puede ganar uno más, dos más, tres más, cinco campeonatos más, eso no cambia nada para mí. Y me llevo bien con Lewis, así que, como he dicho, probablemente el instinto me dice que quiero que gane Max para mantener vivo el récord de Michael. Pero mi cabeza está bastante clara en términos de que gane el mejor", explicó.

Por otro lado, en caso de que Verstappen sea campeón, Vettel dejaría de ser el único piloto en haber logrado un título con Red Bull Racing, pero eso no le molestaría.

"No me importa. Ya sabes, obviamente, el equipo ha cambiado mucho. Algunos se fueron hace mucho tiempo como yo, otros siguen ahí. Así que sería genial verlos ganar. Para el de constructores, obviamente, es un poco más difícil en términos de los puntos que han perdido después de la última carrera".

"Pero me alegraría que ganaran el campeonato. Porque tengo recuerdos muy fuertes, largos y agradables. Así que sería bonito para ellos también. Pero como he dicho, desde el punto de vista de los pilotos, ambos se lo merecen. Desde el punto de vista del equipo, seguro que estoy más cerca de Red Bull que de Mercedes y sería bonito que consiguieran otro campeonato", finalizó.

Información adicional por Luke Smith