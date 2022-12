Vettel: El reconocimiento de los demás pilotos significó mucho para mí

Cargar reproductor de audio

Vettel le puso fin a su carrera deportiva en la Fórmula 1 el mes pasado en el Gran Premio de Abu Dhabi, cerrando una etapa en la que alcanzó cuatro campeonatos del mundo, 53 victorias, 57 poles y 122 podios en 299 grandes premios.

En declaraciones a ServusTV, Vettel dijo ahora que era "consciente" de las implicaciones de haber corrido por última vez, "pero realmente no sabes qué esperar entonces", dijo el alemán.

La conclusión es que las expectativas de Vettel pueden haberse visto superadas: la Fórmula 1 lo despidió por todo lo alto y le rindió homenaje por su carrera en los Grandes Premios, justo después de cruzar la línea de meta en Abu Dhabi.

Pero en realidad, todo el fin de semana estuvo dominado por el retiro de Vettel y el piloto de Aston Martin recibió muchos elogios del paddock en general, de los fans y especialmente de sus colegas, quienes lo aplaudieron de manera espontánea cuando llegó para tomarse la foto de final de temporada.

El propio Vettel afirma: "Creo que he tenido mucha, mucha suerte de poder celebrar una despedida así y también el reconocimiento de los demás pilotos significó mucho para mí, también el de todo el paddock. Creo que el ambiente durante todo el fin de semana fue muy, muy agradable conmigo y creo que fue algo muy especial".

Vettel se refirió también a lo que será su nueva vida alejado de la Fórmula 1, donde corrió desde que debutó en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007.

"Uno ha crecido en un mundo que, de alguna manera, siempre sigue adelante. Y estoy seguro de que también continuará para mí, aunque sea de otra forma. Y sí, espero con impaciencia las tareas que me esperan, aunque aún no sepa exactamente cuáles serán".

Sea lo que sea que haga ahora, Vettel descarta categóricamente ser analista de la Fórmula 1 en la televisión: "No, no, no, por favor, no. No, gracias", dijo al ser preguntado al respecto. "Creo que hay otros que pueden hacerlo mejor".

