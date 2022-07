Vettel: El retiro de la F1 no lo decidí de la noche a la mañana

Cargar reproductor de audio

Vettel, cuatro veces campeón mundial de F1, anunció su decisión de dejar de competir en la máxima categoría a través de un video publicado en Instagram a primera hora del jueves, tras habérselo comunicado a la dirección de Aston Martin el miércoles.

El alemán señaló que pensar en su futuro ha sido una distracción en las últimas semanas, y que al haber tomado la decisión de parar puede afrontar las carreras que quedan de la temporada con más tranquilidad.

Cuando se le preguntó si al haber tomado la decisión de retirarse podría faltarle motivación para las carreras restantes de la temporada 2022, Vettel sugirió que, por el contrario, ahora está más relajado.

"No veo que vaya a tener problemas para motivarme en las próximas diez carreras. Siento un poco lo contrario", dijo.

"Siento que, obviamente, esta decisión ha estado en mi cabeza durante tanto tiempo, y ha tomado mucha energía para ser honesto, y tal vez incluso a veces me ha distraído un poco, así que estoy bastante aliviado y con ganas de las próximas carreras. Así que quizá sea más bien lo contrario".

Vettel explicó que aunque sigue amando el automovilismo, las "voces" en forma de su familia y los intereses fuera del deporte jugaron un papel en la decisión.

"Bueno, la línea de tiempo nos lleva a años atrás", dijo cuando Motorsport.com le preguntó que explicara cómo y cuándo tomó la decisión de parar.

"Así que no es una decisión que haya tomado de la noche a la mañana. Obviamente, la decisión final la tomé ayer, diciéndole al equipo que iba a parar y que no iba a continuar. Pero he pensado mucho en ello".

"Así que sí, creo que es el momento adecuado para que haga otras cosas. Obviamente, sé cuánta dedicación hay en esto. Y si te dedicas a esto, estoy convencido de que tienes que hacerlo de la manera correcta. No me da mucho placer ni motivación estar aquí y formar parte de esto".

Vettel subrayó que, aunque Aston Martin no tiene un coche competitivo en este momento, valora mucho al equipo en sí, y cree que puede progresar.

"El objetivo siempre ha sido ganar y competir en la parte delantera", dijo. "Creo que he sido muy privilegiado por haber tenido tantos grandes coches y equipos en el pasado que he podido conseguir muchas cosas".

"Creo que en términos de grandeza, este equipo no está por debajo de ninguno de ellos, en comparación con cualquiera de los anteriores, pero obviamente, nuestro paquete no fue tan fuerte como nos hubiera gustado que fuera".

"Así que no competimos por las posiciones delanteras. Pero en términos de esfuerzo, espíritu de equipo, calidad, creo que hay todos los ingredientes adecuados. Y veo que el equipo progresará en el año que viene, y en los años siguientes".

"Pero como he dicho, tanta dedicación significa también mucho tiempo de cabeza, de pensamientos, pero también físicamente lejos de casa, de los niños, de la familia, y me han crecido otras cosas, aparte de los niños que están creciendo, son otros intereses y puntos de vista, y no puedo ignorar esas voces".

"Así que, en última instancia, creo que las preguntas se hicieron más y más grandes y más centrales hasta un punto en el que tomé la decisión".

"No es una decisión 100%-0%. No es que odie las carreras a partir de ahora, sigo amando las carreras".

"Pero es probablemente la mayoría la que me empuja en una dirección diferente. Y no estoy haciendo camino, porque es mi decisión, pero estoy feliz de ir en una dirección diferente".

Vettel rara vez habla de su familia o de su vida privada, pero subrayó que su esposa Hanna estaba dispuesta a apoyar cualquier decisión que tome.

"Por supuesto, he pasado mucho tiempo hablando con mi mujer", dijo. "Y ella ha sido probablemente el primer apoyo en términos de seguir adelante, y dijo que en última instancia, es mi decisión".

"Creo que soy increíblemente afortunado por haber encontrado algo que significa tanto para mí en mi vida, que me ha dado tanta alegría, una plataforma para hacer amigos y conocer todo tipo de gente, viajar por el mundo, ver cosas, abrir mis horizontes".

"Y, sí, creo que ella me ha apoyado mucho, diciendo que tiene que ser mi decisión. Por supuesto, ella tiene una opinión. Pero me ha apoyado mucho. Y al final, eres tú quien debe decidir".

Vettel admitió que su creciente interés por las cuestiones medioambientales influyó en su forma de pensar.

"Sí, es uno de los factores que definitivamente jugó un papel. No sé, no puedo darte una cifra en términos de porcentaje, creo que sería una tontería".

"Pero sin duda, ver que el mundo está cambiando y ver el futuro, en una posición muy amenazada para todos nosotros, y especialmente para las generaciones venideras - entiendo que parte de mi pasión, mi trabajo viene con cosas que no soy un fan de, obviamente, viajar por el mundo, los coches de carreras, la quema de recursos, literalmente".

"Creo que una vez que ves estas cosas, y una vez que eres consciente, entonces no creo que puedas dejar de ver. No es el factor principal. Como he dicho, es una combinación de muchas cosas, pero también es parte del motor de la decisión".