Vettel revela que se hizo agricultor durante la pandemia

Cuando la pandemia de COVID-19 obligó al confinamiento y detuvo la actividad en el deporte durante cuatro meses hasta que arrancó la temporada 2020, los pilotos de F1 buscaron otras actividades para entretenerse.

La mayoría optó por mantener algún tipo de participación en el automovilismo disputando carreras de Esports, como Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell y Alexander Albon.

Pero el entonces piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, mantuvo un perfil bajo durante el confinamiento, sin apariciones (no tiene redes sociales), y ahora ha revelado que estuvo haciendo prácticas en agricultura orgánica para aprender más.

Vettel ya había hablado sobre su interés en la naturaleza y la agricultura, y esta semana fue presentado como embajador de la iniciativa BioBienenApfel, que busca proteger los hábitats de los insectos.

"Como tenía más tiempo del que había planeado, pensé en lo que podía hacer y en lo que me interesaba", explicó el piloto de Aston Martin, Vettel, y reveló que fue a aprender más sobre prácticas agrícolas.

"Eso es lo que me interesa. En algún momento te das cuenta de que no todas las verduras son iguales, que no todas las manzanas tienen los mismos nutrientes, y te preguntas por qué".

"Entonces te das cuenta muy rápidamente de dónde viene la manzana y cómo se cultiva, y así fue como se me abrieron las puertas".

"La teoría me interesa y leo mucho sobre ella. Pero aprender más del lado práctico y hablar con las personas que se ocupan de ello en el día a día, fue muy interesante".

Vettel explicó que quería plantar una huerta en un prado con forma de corazón para sus hijas pequeñas en su casa de Suiza.

"Ya que no quería conformarme con un corazón pequeño, busqué hacer un corazón un poco más grande", dijo Vettel.

"Las chicas estaban ahí conmigo al principio, pero luego me quedé solo con la pala y eso fue muy agotador".

"El año pasado ya salió un poco, pero espero ver más brotes este año".

Vettel no es el único campeón del mundo de F1 que ha mostrado interés en la agricultura y el cultivo orgánico. El campeón del mundo de 1979 Jody Scheckter ha sido propietario de una granja biodinámica en el Reino Unido desde hace casi 15 años.

Pero Vettel descartó la idea de pasarse a la agricultura, asegurando que estaba "todavía muy lejos, por supuesto".