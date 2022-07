Vettel cree que Schumacher lo haría bien en su lugar en Aston Martin

Cargar reproductor de audio

Vettel anunció el jueves su decisión de retirarse de la Fórmula 1 al final de la temporada, lo que dio pie a la especulación sobre quién podría ocupar su asiento.

El piloto reserva de Aston Martin, Nico Hulkenberg, es un candidato obvio, junto con los pilotos que terminan su contrato al final de esta temporada, como Fernando Alonso, Alexander Albon y Schumacher.

Vettel lleva mucho tiempo interesándose por la carrera de Schumacher, del mismo modo que el padre de Mick, Michael Schumacher, intentó ayudar a Vettel cuando éste surgió como estrella del karting.

Preguntado por Motorsport.com sobre si veía al joven Schumacher como un posible sucesor, Vettel admitió que en su conversación con el propietario del equipo, Lawrence Stroll, sobre sus planes de retirarse se había tratado el tema de quién podría ocupar su asiento.

Sin embargo, el alemán no llegó a decir que el piloto de Haas es el candidato perfecto para el puesto, o que Aston Martin sería el siguiente paso ideal en la carrera de Schumacher.

"Obviamente, hablé con Lawrence ayer y le dije que no voy a continuar", dijo Vettel.

"Tuvimos una charla muy, muy breve sobre lo que podría ser el siguiente paso".

"Tengo mi opinión. Es decir, tengo un gran concepto de Mick. Obviamente no soy totalmente objetivo, porque estoy muy cerca de él. Pero creo que es un gran piloto".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22,Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Erik Junius

"Y es un aprendiz, sigue aprendiendo cuando otros se estancan, o dejan de progresar. Así que tiene cualidades, pero también es muy joven todavía, y no tiene mucha experiencia".

"Así que no sé, no es mi decisión. Si me preguntan daré mi opinión y no me guardaré nada, pero al final el equipo tiene que tomar esa decisión."

Al reaccionar a la marcha de Vettel el jueves, Schumacher dijo que su compatriota "dejaría un enorme hueco en el deporte".

Pero cuando se le comunicó más tarde el apoyo de Vettel hacia él, Schumacher restó importancia a cualquier posible interés en el asiento de Aston Martin, sugiriendo que su atención está en el presente.

"Bueno, ya sabes, obviamente, creo que todavía hay mucho que hacer aquí", dijo.

"Así que ahí es donde está mi enfoque en este momento. Y, ya sabes, lo que nos depare el futuro ya lo veremos".

"Nunca digo que nunca. Pero, ya sabes, obviamente, mi enfoque es Budapest ahora mismo con Haas".