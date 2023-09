Vettel espera una segunda oportunidad en la F1 para Schumacher

Mick Schumacher llegó a la Fórmula 1 como debutante en el equipo Haas a principios de 2021. Junto con su compañero Nikita Mazepin, el alemán vivió un año difícil. La escudería estadounidense decidió abandonar el desarrollo y centrarlo todo en 2022 para aprovechar el nuevo reglamento técnico, sin embargo, el hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher se impuso a Mazepin en 2021 con facilidad.

Un año después, Schumacher tuvo a su lado a Kevin Magnussen y lo pasó mucho peor con el danés. El ahora piloto reserva de Mercedes, de 24 años, fue golpeado con regularidad y se estrelló varias veces. Esto no sólo mermó su confianza en sí mismo, sino que también vació la cartera de Haas más rápido de lo esperado.

El jefe del equipo, Guenther Steiner, decidió prescindir de Schumacher a finales de 2022 y sustituirlo por su compatriota Nico Hülkenberg. Schumacher, mientras tanto, fue traído a Mercedes por Toto Wolff para saltar al simulador y estar listo como piloto reserva.

Schumacher tiene esperanzas de volver a la parrilla la próxima temporada de F1, pero recientemente exclamó que sabe que el tiempo se le acaba. A principios de junio, Wolff también reveló que la situación para reaparecer era desfavorable.

Mick Schumacher, piloto reserva de Mercedes-AMG, en el box Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

El ex piloto de F1 Sebastian Vettel, también amigo íntimo de Schumacher, estuvo en Nürburgring el pasado fin de semana para hacer una demostración con el Red Bull RB7. Sky Sports le preguntó inmediatamente qué pensaba de las posibilidades de Schumacher en la F1. "Es una situación delicada en este momento", dijo el cuatro veces campeón del mundo. "Probablemente sólo quede una plaza. No es fácil, sino más bien muy difícil cubrirlo. Aun así, siempre hay una oportunidad".

Aunque en la F1 no solía haber escasez de pilotos alemanes, ahora es diferente. Con la marcha de Vettel, a los teutones solo les queda un piloto en la parrilla con Hülkenberg, y los jóvenes talentos alemanes tampoco aparecen en el horizonte por el momento. Por ello, Vettel espera que Schumacher pueda seguir trabajando en la categoría reina en 2024 para labrarse una segunda oportunidad. "Creo que es importante que el año que viene continúe de cierta manera para él, que siga trabajando para tener una segunda oportunidad. Desde el punto de vista alemán, es indispensable. No sólo es el mayor talento joven, sino quizás el único talento en este momento", concluyó el ex piloto de F1, de 36 años.