Vettel, contra la FIA por el incidente con la grúa

El vehículo de recuperación había sido enviado para retirar el Williams de Nicholas Latifi, que había hecho un trompo en la veloz curva 8 en la primera sección de la clasificación en Turquía.

Pero la Q2 comenzó con la grúa aún frente a las barreras y sólo fue advertida por banderas amarillas locales en condiciones de pista resbaladizas.

El director de la carrera de F1, Michael Masi, explicó después que la situación había sido provocada porque el encargado del circuito le había asegurado que la grúa estaría despejada para cuando los coches llegaran al lugar.

Sin embargo, una demora en poner la grúa detrás de las barreras hizo que eso no sucediera.

Vettel, que es director de la Asociación de Pilotos de Gran Premio, no quedó conforme con la explicación y piensa que no hay lugar en la F1 para tales errores.

"Creo que todos somos humanos y que los errores ocurren", dijo Vettel. "Pero este error tiene una tolerancia cero. Creo que todos somos muy conscientes y estoy muy seguro de que no volverá a suceder en el futuro. Pero seguro que hablaremos de esto y revelaremos las razones".

A pesar de la postura de Vettel, Masi dijo que se sentía "totalmente cómodo" con la decisión que tomó basándose en la información que le dieron los oficiales de pista.

"Estaba bastante cerca de la apertura de la barrera, y la grúa estaba en camino", dijo Masi. "Nos aseguraron que estaría bien y el lugar quedaría liberado. Y viendo todo, estaba más que cómodo con las garantías locales al respecto".

"Con el beneficio de la retrospectiva, harías algo diferente. Pero basándonos en todo ello, y en la información disponible en ese momento, esa fue la decisión que tomamos".

Masi dijo que la FIA revisaría lo que pasó, sin embargo, para que no se volvieran a cometer errores similares en el futuro.

"Desde la perspectiva de la FIA, revisamos cada incidente que ocurre", explicó. "Ya sea menor, mayor, en el medio o de otra manera, en cualquier momento durante una sesión, fuera de una sesión, y continuamente aprendemos de todo lo que ocurre".

"Seguiremos aprendiendo. No es diferente a un equipo que aprende sobre diferentes elementos durante un fin de semana y en el medio".

"No somos absolutamente diferentes. Y desde nuestro punto de vista, como he dicho muchas veces, la seguridad es nuestra prioridad número uno y aprendes de todo, cada vez que un coche sale del pit lane, cada vez que ves algo diferente".

Charles Leclerc respaldó los pensamientos de Vettel de que los pilotos querrían discutir el asunto con Masi en la próxima reunión que tengan en Bahréin.

"En cuanto a la grúa, obviamente, creo que todos hemos quedado un poco sorprendidos al ver eso", dijo. "Y probablemente hablaremos en la próxima reunión para evitar este tipo de situaciones".

"No hay necesidad de decir lo que pasó en el pasado con este tipo de situaciones. Así que sí, creo que no debería suceder, y tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder".

La F1 ha estado especialmente atenta a la presencia de grúas en un circuito desde que Jules Bianchi murió por las heridas que sufrió en una colisión con un vehículo de recuperación de este tipo durante el Gran Premio de Japón de 2014 disputado bajo la lluvia.

