Vettel conducirá el FW14B en Silverstone con combustible ecológico

Vettel se pondrá al volante del FW14B de Nigel Mansell de 1992 junto a su icónico dorsal #5 rojo durante la mañana del domingo antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

Respecto al nuevo combustible que llevará el coche, Vettel indicó el jueves que "no marca ninguna diferencia" en la forma en la que funciona el Williams, asegurando que conducir coches históricos de una manera más respetuosa con el medio ambiente es importante para "mantener vivos estos coches y la historia".

"Espero divertirme mucho, y espero que la gente pueda compartir esa diversión, porque creo que es un coche increíble y la historia del monoplaza y la forma en que suena... estoy deseando que llegue el momento", comentó el piloto de Aston Martin.

"Fue un poco difícil encontrar el combustible, pero una vez que lo encontramos, solo se necesitó un shakedown. No es nada diferente a cómo era el coche hace 30 años, sonará exactamente igual, se conducirá de la misma manera y no intentaré llegar al límite, pero sí intentaré disfrutarlo, lo que significa ir tan rápido como yo me sienta cómodo".

"Creo que será divertido y será genial mostrárselo a los aficionados. El automovilismo es nuestra pasión, es con lo que crecimos. Creo que los coches con los que yo soñé cuando era niño son diferentes a los de algunos de los otros pilotos, pero es importante encontrar la manera en que podamos hacerlo de manera responsable, también para mantener vivos estos coches y la historia".

"Al final se puede expresar la cultura de muchas maneras: la música, las artes...Pero nuestra forma de expresarnos es conduciendo y sería una pena que todo eso desapareciera [por no ser responsables]. Creo que esta es una forma de mantenerlo vivo, ya que la Fórmula 1 se dirige en esa dirección en 2026".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Además, Vettel confirmó que la iniciativa fue idea suya y que quería celebrar el 30 aniversario del coche que ganó el campeonato y el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Aston Martin compró el chasis 08 del FW14B, que fue vendido por la casa de subastas Bonhams en el Goodwood Festival of Speed ​​de 2019 por 2,7 millones de libras esterlinas, incluida la prima del comprador.

El chasis 08 se usó en 13 de las 16 carreras del campeonato del mundo de 1992 y consiguió siete memorables pole positions. "Compré el coche creo que hace cuatro años, porque el cinco rojo es del '92 y eso significa algo más que solo un coche de hace 30 años. Obviamente tengo el número cinco, y yo gané mi primer campeonato con el cinco rojo".

"Llevaba el número cinco en los karts y ahora llevo el número cinco, así que hay un vínculo ahí. Creo que los '90 son los primeros recuerdos que tengo de la Fórmula 1, ese coche y los años posteriores. Pero también pensé que teníamos que hacerlo de manera responsable, por lo que usaré combustibles neutros en carbono el domingo para demostrar que aún podemos aferrarnos a nuestra historia, herencia y cultura en el automovilismo, pero hacerlo de una manera más responsable".

"Así que tengo muchas ganas de llevarlo por primera vez y escucharlo, creo que mucha gente compartirá esa alegría conmigo".

El chasis fue el que usó Mansell para lograr cinco poles consecutivas en los cinco primeros grandes premios del año, y para recordarlo lleva cinco pegatinas en forma de estrellas rojas dentro del cockpit.

Mansell luego convirtió esas poles en cinco victorias consecutivas en Sudáfrica, México, Brasil, España y San Marino, por lo que también lleva cinco pegatinas de estrellas doradas.

Desde el GP de Gran Bretaña de mitad de temporada, el chasis 08 lo usó su compañero de equipo Ricardo Patrese durante seis fines de semana.

El chasis 08 también es famoso por su 'vuelo' en el GP de Portugal de 1992, cuando Patrese embistió la parte trasera del McLaren de Gerhard Berger y salió despedido por los aires.