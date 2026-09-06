Tras la victoria de Antonelli en Italia, ¿ha terminado la lucha por el título mundial de F1?

La victoriade Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia, tras salir desde la 19.ª posición de la parrilla, fue una actuación contundente que amplía su ventaja en el campeonato mundial de Fórmula 1 a 66 puntos.

A falta de un máximo de 10 pruebas —siempre que se celebren los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi y dependiendo de la situación en Oriente Medio—, el piloto italiano se encuentra en una posición muy sólida para hacerse con el título mundial de 2026.

Entonces, ¿se ha acabado la lucha por el título mundial de F1 de 2026? Nuestros redactores dan su opinión.

Tendría que darse un colapso para que Antonelli lo perdiera a partir de ahora

No quiero decir que ya esté todo decidido antes de que termine la fase europea de la temporada, pero esto me ha parecido algo monumental. Pasar de la 19.ª posición en la parrilla a la victoria, frente a pilotos de la talla de George Russell y Max Verstappen al frente del pelotón, pasará a la historia como el primer momento en el que Antonelli demostró sus credenciales de campeón del mundo de F1.

Una diferencia de 66 puntos a falta de unas diez carreras no es imposible de remontar —basta con dos abandonos para que la presión se cebe sobre este piloto de 20 años—, pero no parece que nada de esto le afecte y, si acaso, ahora está pilotando mejor que en cualquier otro momento de su floreciente carrera en la F1.

Antonelli ya ha demostrado que puede sumar resultados sólidos cuando hace falta y también ir a por la victoria cuando está al alcance de la mano; de hecho, hizo ambas cosas, una tras otra, este fin de semana en el « » de Monza.

Sí, quedar segundo por detrás de Russell en todas las carreras aún no es suficiente para asegurarse matemáticamente el título, pero dado que se espera que su compañero de equipo cumpla una penalización de salida desde el fondo de la parrilla por un cambio de motor en Azerbaiyán, tiene una gran oportunidad de hacer realidad ese escenario.

– Haydn Cobb

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Aún no está todo decidido, pero Russell necesitará suerte

Antonelli asestó sin duda un duro golpe a las esperanzas de Russell de conseguir el título en Monza, pero, a día de hoy, quedan 10 pruebas por disputar y 258 puntos en juego.

La diferencia de Russell asciende ya a 66 puntos, y la situación no le es favorable, ya que es comprensible que la frustración vaya en aumento, aunque el domingo se mostró muy elegante en la derrota.

Para recuperar una diferencia tan considerable, Russell necesitará que los astros se alineen. Antonelli no tiene muchos días malos; en los 13 Grandes Premios disputados hasta ahora esta temporada, ha subido al podio 11 veces, frente a las siete de Russell.

Esa notable regularidad suele conducir a un título mundial, con pocos ejemplos que indiquen lo contrario. Casualmente, ocurrió precisamente el año pasado. Oscar Piastri también sumó 11 podios en las primeras 13 pruebas, momento en el que aventajaba en 16 puntos a su compañero de equipo Lando Norris y en 81 a Max Verstappen, pero acabó siendo superado en la clasificación por ambos.

Aparte de eso, el caso más reciente fue el de Nico Rosberg en 2014. El alemán había logrado 11 podios en las primeras 13 carreras, pero su compañero de equipo, Lewis Hamilton, también había conseguido 10 podios y se encontraba a solo 22 puntos en la clasificación. Es decir, tres veces menos que la diferencia actual.

Así pues, una remontada de este tipo no sería algo sin precedentes, como ha demostrado Verstappen, pero no era comparable, ya que Russell y Antonelli tienen el mismo coche, a diferencia del piloto de Red Bull y los pilotos de McLaren del año pasado. Por lo tanto, aunque hay esperanza, las posibilidades del británico son realmente remotas a estas alturas.

– Ben Vinel

Los rivales de Antonelli tienen mucho por delante

Realmente hay muy pocos indicios de que algo pueda impedir aún que Antonelli se haga con el título este año tras su victoria en Monza. Si alguien tenía dudas antes, este fin de semana probablemente ha disipado los últimos argumentos para predecir cualquier otro resultado, salvo que algo salga completamente mal para el italiano fuera de la pista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Al fin y al cabo, Isack Hadjar no tenía precisamente previsto perderse un par de carreras. Así que, siempre y cuando Antonelli se mantenga alejado de los guantes de boxeo durante los próximos meses, debería estar a salvo. Si se presenta en la parrilla —independientemente de dónde salga, al parecer—, parece que se convertirá en campeón del mundo a los 20 años.

Y no se trata solo de Antonelli. Russell, que sigue siendo su rival más cercano, no solo tiene que recortar una enorme diferencia de puntos, sino que debe hacer algo aún más difícil: mantener la convicción de que todavía puede vencer a Antonelli cualquier fin de semana.

Teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado esta temporada y la rapidez con la que progresa el italiano, debe de ser desalentador para el británico ver lo brillante que se ha vuelto su joven compañero de equipo.

Monza también ha confirmado que Ferrari probablemente ya está fuera de la lucha. Charles Leclerc nunca llegó a estar realmente en ella, y ahora se encuentra simplemente demasiado rezagado como para plantearse seriamente el título. Y Hamilton no parece disponer de un coche capaz de plantar cara a los pilotos de Mercedes de forma constante. Lo mismo ocurre con Norris y McLaren, cuyas debilidades han quedado al descubierto de nuevo este fin de semana.

– Oleg Karpov

Voy a darlo por zanjado

Simplemente no veo cómo Russell podría remontar. De verdad que no. Sí, quedan muchos puntos en juego, se han visto cosas más extrañas en la F1 y esos formidables motores de Mercedes han sido unos "cañones de cristal". Todo eso lo entiendo.

Pero la forma en que Antonelli ha ido acumulando victorias y sumando cualquier resultado posible cuando Mercedes no disfruta de su habitual supremacía es toda una maravilla para un joven de 20 años.

Russell está dando la vuelta a la situación, pero ni siquiera eso parece bastar para vencer a Antonelli de forma habitual, y eso es precisamente lo que tendría que hacer. No limitarse a seguirle el ritmo, como viene haciendo más o menos ahora, sino arrollar a Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Simplemente no lo veo posible, porque me temo que Russell ha encontrado a su rival ideal en el joven italiano.

Es más, se suponía que el Gran Premio de Italia iba a ser la segunda oportunidad de Antonelli, su carrera comodín en la que utilizar su quinta unidad de potencia suponía un ejercicio de limitación de daños. En lugar de sufrir daños, le ha asestado a Russell un duro golpe psicológico. Mientras tanto, Russell aún tiene que cumplir su penalización por el motor más adelante, y ya no queda ningún circuito en el que adelantar vaya a ser tan fácil.

El desenlace de la lucha por el título del año pasado demostró que diez carreras son una eternidad, pero eso fue cuando el mejor piloto de su generación era el que iba a la caza. Ahora, el mejor piloto de la próxima generación va en cabeza y parece imbatible. Voy a darlo por zanjado aquí.

– Filip Cleeren