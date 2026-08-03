La victoria de McLaren deja la lucha por el título 2026 "lejos de estar terminada", dice Brundle

El comentarista de Sky Sports F1 y expiloto de Fórmula 1 Martin Brundle cree que el campeonato de 2026 sigue estando "lejos de haber terminado" tras la victoria de McLaren en el Gran Premio de Hungría.

Escribiendo en su columna de Sky Sports F1 posterior a la carrera antes del parón de verano de agosto, el expiloto analizó el cambio en el orden competitivo. El último paquete de mejoras de McLaren le dio al equipo de Woking su primer triunfo del año en un gran premio.

"Si McLaren ha dado un paso decente con una mejora que se traslada bien a otros circuitos, esta fue la 14ª victoria del equipo en el Hungaroring, y con los cuatro primeros cada vez más cerca, este campeonato está lejos de haber terminado", escribió.

Suponiendo que el resto del calendario siga adelante, quedan 291 puntos en juego. Hay cierta incertidumbre sobre el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi que cierra la temporada, que podrían verse afectados por el conflicto en curso en Oriente Medio. Se están formulando planes de contingencia para una posible ronda europea de reemplazo a finales de noviembre o principios de diciembre.

Los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin fueron cancelados en abril debido al mismo conflicto. La F1 ha confirmado ahora que el Gran Premio de Bahréin se trasladará al circuito de Sepang, en Malasia, y se celebrará del 2 al 4 de octubre.

"Todavía hay 291 puntos disponibles, suponiendo que se disputen todas las carreras restantes dado el conflicto en Oriente Medio", continuó Brundle.

Martin Brundle Photo by: James Sutton / Motorsport Images

"Sobre ese tema, el GP de Bahréin se disputará ahora en el muy popular circuito de Sepang, en Malasia. Este es el mismo impresionante pensamiento lateral y flexibilidad que la F1 y sus socios mostraron durante la pandemia, y lo aplaudo.

"Parece que definitivamente habrá una carrera europea de reemplazo a finales de noviembre o principios de diciembre si Qatar y Abu Dhabi no pueden celebrarse. Puede que tengamos que instalar algunos faros y limpiaparabrisas para esa carrera, pero los equipos y los pilotos lo manejarán con naturalidad, como de costumbre."

La F1 regresará para el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort del 21 al 23 de agosto.