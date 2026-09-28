La victoria de Russell en Bakú en la F1 da pie a la teoría de que "ha descifrado el código"

El expiloto de la IndyCar Series y comentarista de F1 TV, James Hinchcliffe, cree que George Russell podría haber sacado todo el partido a su Mercedes, y se pregunta si el británico ha "descifrado el código" para obtener ventaja sobre su compañero de equipo, Kimi Antonelli.

Russell dominó el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, consiguiendo la pole position y ganando la carrera en el Circuito de la Ciudad de Bakú. Antonelli, líder del campeonato de pilotos, sufrió un accidente durante la sesión de clasificación.

Tras salir desde la 16.ª posición de la parrilla, Antonelli terminó quinto, sumando 10 puntos frente a los 25 de Russell. Como resultado, Russell redujo la ventaja del italiano en el campeonato a 66 puntos.

En el podcast"F1 Nation", Hinchcliffe habló sobre el rendimiento de Russell.

"Lo que me resulta interesante es que, incluso en otros circuitos en los que George ha sido capaz de marcar buenas vueltas en los entrenamientos y hacer una buena sesión de clasificación, en la carrera de Kimi siempre ha tenido la ventaja, incluso cuando George ha ganado", explicó Hinchcliffe.

George Russell, Mercedes Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

"Si pensamos en cuando le adelantó en Barcelona antes de que el coche de Kimi fallara. En Austria estaba recortando distancias con todos. Hoy no han tenido eso. Kimi no tenía el ritmo de George. Kimi no ha tenido el ritmo de George en todo el fin de semana.

"Vale, se perdió algunas vueltas en la primera sesión de entrenamientos, pero tuvo la FP2. Tuvo la FP3. Es un profesional. Se pone al día rápidamente. Lo que realmente me intriga es: ¿ha descifrado George un poco el secreto? ¿Ha descubierto algo? ¿Ha averiguado cómo sacar ese plus de rendimiento a este coche? Porque en ningún momento de este fin de semana Kimi se ha acercado ni remotamente a su nivel".

Hinchcliffe añadió: "Y no estoy diciendo que lo haya hecho, pero tengo curiosidad por ver si, cuando lleguemos a Malasia, cuando lleguemos a Singapur, empezamos a verlo más cerca, sobre todo en cuanto al ritmo de carrera; quizá por fin haya empezado a encajar todas las piezas".