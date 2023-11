VIDEO: el abrazo entre Checo Pérez y Alonso tras el duelo en Brasil

La batalla por el último puesto del podio se volvió intensa entre Sergio Pérez y Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil, con el español llevándose la tercera posición tras recuperar el lugar en la última vuelta de la competencia.

Mientras adelante Verstappen escapaba, Pérez y Alonso cautivaron al público con una batalla que se definió por 53 milésimas de segundo.

Al final de la carrera, Checo Pérez se encontró con el español quien, mientras daba una entrevista a la cadena Viaplay de Holanda, le felicitó con un fuerte abrazo tras la batalla que se convirtió en el centro de atención de la antepenúltima fecha del calendario.

Al hablar posterior a la carrera, el mexicano de Red Bull Racing destacó la batalla que sostuvo con el español la cual consideró limpia y que solo con un competidor de la calidad del competidor de Aston Martin podía sostener sin sentir un riesgo de un contacto.

"Fue una carrera durisima con Fernando, perdí mucho tiempo al inicio y después creo que cometimos un error en parar con Lewis (Hamilton), paramos temprano en el primer stint, luego nos acercamos a Fernando al final. Fue una carrera muy divertida al final, al límite. Con 95 por ciento de la parrilla hubieras chocado, pero con él tienes la posibilidad de hacer estas maniobras que son divertidas", expresó el mexicano a FOX Sports.

Por su parte, Alonso detalló cuál fue el momento clave para salvar el podio en el circuito de Interlagos.

"Cuando me pasó a dos vueltas del final, pensé, 'vale, esto se ha acabado, el podio ya no es posible'. Pero (Pérez) frenó un poco tarde en la primera curva y me dije 'vale, voy a por él en la (curva) cuatro", finalizó el campeón.