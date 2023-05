VIDEO: Checo Pérez explica su accidente en la calificación en Mónaco

Checo Pérez ha sido sincero después de su sesión de calificación y apuntó que su choque en la primera ronda de la sesión del sábado para definir la parrilla del Gran Premio de Mónaco fue completamente su error en su búsqueda por encontrar el ritmo y luchar por la pole position, una situación que ahora será contraria al arrancar desde el fondo.

“No me acuerdo la última ocasión que tuve un error así en la Q1”, indicó Checo Pérez al final de la clasificación al momento de acercarse a los micrófonos de FOX Sports en la zona de medios del circuito del principado antes de admitir “fue un error muy costoso”.

Para el mexicano y segundo del campeonato de pilotos por detrás de Max Verstappen todo se debió a una búsqueda de los límites para tratar de contrarrestar la desventaja que exhibió en la tercera práctica donde él y el holandés fueron los más veloces, lo cual apuntaba a una lucha por la pole entre los dos coches de Red Bull.

Sergio Pérez sufrió un accidente en la Q1 de la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco al golpear la barrera exterior de la curva número 1 del trazado del Principado, esto mientras buscaba mejorar su primer intento de vuelta rápida que lo había colocado en la quinta posición.

“Estaba tratando de encontrar los límites poco a poco, pero de pronto perdí el coche en la parte trasera, lo perdí muy tarde y ya no pude salir de ahí. Fue un golpe durísimo y estoy apenado con el equipo porque veníamos haciendo un buen trabajo”.

Pérez indicó que el sentimiento del coche no se vio afectado por algún cambio drástico en la puesta a punto.

“No, los cambios que hicimos fueron naturales, simplemente no me lo esperaba, no me esperaba que el coche girara de la parte de atrás. Cambiamos un poco el balance mecánico, pero nada drástico para tener ese problema”.

La única opción de Checo Pérez según él mismo es un clima loco el domingo: “si llega la lluvia podría ayudarnos, pero en seco no habrá mucho que hacer mañana”.

¿ A qué hora es el GP de Mónaco de F1 2023 y cómo verlo en televisión?

El Gran Premio de Mónaco de la F1 2023 es la sexta fecha del calendario de la temporada luego de la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna.

La carrera está pactada a 78 vueltas sobre el trazado de 3.3 kilómetros de longitud y Max Verstappen arrancará desde la pole position, esto mientras Sergio Pérez será último.

Las opciones para verlo en televisión en México son a través de FOX Sports México. El resto de Latinoamérica por la señal de Star+ y ESPN.

Horarios y televisión de la carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 en América Latina:

País Televisora Domingo México FOX Sports Premium Carrera: 07:00 Costa Rica Belice Star+/ESPN2 Carrera: 07:00 Panamá Colombia Perú Ecuador Star+/ESPN2 Carrera: 08:00



Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Paraguay Chile Star+/ESPN2 Carrera: 09:00



Argentina Uruguay Star+ Star+/ESPN2 Carrera: 10:00





George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 1 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 2 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 4 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 5 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 6 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 7 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 8 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 10 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 11 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 12 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 13 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 14 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el campo en el inicio de la carrera. 15 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, persiguen al pelotón en la salida. 16 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 17 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 18 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23 19 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, el resto de la parrilla en la primera vuelta. 20 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 21 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 22 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 23 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23 24 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 25 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 26 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 27 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 28 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 29 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 30 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, el resto de la parrilla en la salida. 31 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, el resto de la parrilla en la salida. 32 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, el resto de los participantes en la salida. 33 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 34 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 35 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60 36 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 37 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23 38 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 39 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los aficionados hacen fotos al paso de Nico Hulkenberg, Haas VF-23 40 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los aficionados hacen fotos al paso de Esteban Ocon, Alpine A523 41 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 42 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 43 / 49 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 44 / 49 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 45 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 46 / 49 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 47 / 49 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 48 / 49 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 49 / 49 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images