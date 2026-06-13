VIDEO: El choque de Leclerc en la clasificación de Barcelona que lo sentencia en la parrilla
El Ferrari de Charles Leclerc terminó contra el muro en el arranque de la Q3 cuando aún buscaba su primer giro.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El piloto monegasco Charles Leclerc ha quedado fuera de la posibilidad de luchar por la pole position del Gran Premio de Barcelona luego de sufrir un fuerte impacto frontal que daño al SF-26.
Leclerc ha estado experimentando este fin de semana con una nueva configuración de frenos luego de las complicaciones de los que se quejó en el trazado de Montecarlo. El accidente se presentó cuando aún el piloto de Ferrari no marcaba una vuelta rápida en la Q3 por lo que, de forma momentánea se instalará en décimo, esto a la espera de que no sean necesarias reparaciones que obliguen a sanciones.
El monegasco había estado realizando el viernes la comparativa con la configuración de Lewis Hamilton luego de haber criticado fuertemente a Brembo luego de su incidente en la carrera de casa hace una semana.
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