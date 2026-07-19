VIDEO: el doble adelantamiento de Colapinto a Gasly y Lawson en Bélgica

Franco Colapinto se lució este domingo durante la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, escenario de la décima ronda de la temporada 2026.

El piloto de 23 años se encontraba en la 12ª posición, justo detrás de su compañero Pierre Gasly y del Racing Bulls de Liam Lawson, mientras los tres luchaban por el último punto disponible de la carrera.

Gasly adelantó a Lawson, pero el neozelandés volvió a ponerse a la par del francés en la recta de Kemmel. En ese momento, ambos fueron sorprendidos por Colapinto, que aprovechó la línea interna para superar a los dos en una misma maniobra.

De esta manera, el argentino ganó dos posiciones de una sola vez y se colocó en la zona de puntos, resistiendo en la décima posición hasta el final de la carrera. Colapinto cruzó la meta con Gasly a menos de un segundo de distancia.

El argentino ya había comenzado muy bien la competencia al adelantar a Gasly y al Audi de Gabriel Bortoleto para pasar del 11º al 9º lugar en los metros iniciales del Gran Premio de Bélgica. Posteriormente, ascendió al octavo puesto de manera parcial tras el abandono de George Russell en la primera vuelta, luego de un contacto con Lewis Hamilton.