VIDEO: El choque entre Colapinto, Gasly y Norris en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto estaba haciendo otra sólida carrera, pero su día terminó de la peor manera el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto argentino entró demasiado rápido a la frenada de la primera curva en el reinicio que siguió al choque de Alex Albon y fue a golpear directamente contra Pierre Gasly, quien a su vez impactó al McLaren de Lando Norris.

El incidente dejó a los tres involucrados fuera de la carrera y privó a Alpine de un doble final en los puntos mientras lucha con Racing Bulls por la quinta posición en el campeonato de constructores.

Colapinto se apresuró en pedir disculpas por lo sucedido, tanto a su compañero de equipo como a todo el equipo: "Perdón, amigo. Perdón a todo el equipo. Perdón. Muchísimas, muchísimas disculpas a todos. Perdón a Pierre", dijo por la radio.