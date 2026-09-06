VIDEO: Colapinto llegó a estar tercero en el GP de Italia y perdió terreno por una salida de pista

Franco Colapinto perdió varias posiciones en el Gran Premio de Italia después de sufrir una salida de pista cuando marchaba en la cuarta posición.

El piloto de Alpine, que había logrado avanzar de séptimo a cuarto al momento de la bandera roja motivada por el accidente de Charles Leclerc, se colocó tercero en la segunda largada al superar a Max Verstappen.

El neerlandés luego lo adelantó al llegar a la Variante della Roggia, momentos antes que Colapinto pierda el control de su A526 al pasar por la primera curva de Lesmo.

El argentino tuvo un paso por la grava y cayó hasta la 16° posición en el clasificador del Gran Premio de Italia.

Colapinto tiene pendiente una investigación por parte de los comisarios deportivos para después de la carrera por una presunta infracción cometida durante una práctica de largada antes de la competencia.

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VIDEO: Así fue la salida de pista de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia