VIDEO: Colapinto rompe en llanto tras el GP de Italia y los fans le muestran su apoyo
Franco Colapinto rompió en llanto tras cometer un error en Monza y la afición se volcó en redes sociales para apoyarlo.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Eric Le Galliot
Alpine inició el Gran Premio de Italia con las opciones de sumar puntos importantes para el campeonato, no solo porque Pierre Gasly arrancaba en la pole sino porque el argentino Franco Colapinto se había colocado de forma constante dentro de los 10 mejores y con un ritmo de carrera prometedor, sin embargo, las opciones del sudamericano de estar en el top cinco cambiaron después del reinicio.
El caos de la primera vuelta en Monza fue aprovechado por Colapinto quien se colocó en la cuarta posición en la bandera roja, mientras que en el rearranque llegó a la tercera plaza haciendo soñar con la posibilidad del podio. Sin embargo, el integrante de Alpine sufrió una salida de pista que lo sacó fuera de los 10 primeros, colocándolo apenas por delante de los Cadillac, por lo que la carrera se convirtió en una remontada para él.
Al final, Colapinto cruzó en el noveno puesto y rescató dos puntos, una situación que lo llevó a romper en llanto en la ronda de medios cuando llegó a los micrófonos de ESPN.
Cuando Franco Colapinto arribó a los micrófonos de la cadena que tiene los derechos para Sudamérica, el argentino no levantó la cabeza y mantuvo su mirada al suelo antes de comenzar a explicar los sucedido.
“Una carrera dura, muy frustrante, tenía una gran oportunidad y no la aproveché”, dijo el piloto al tiempo que su voz comenzaba a denotar las lágrimas y tristeza genuina luego de lo sucedido. Fue en sus siguientes frases cuando simplemente no aguantó más y la decepción se hizo evidente.
“Triste por eso, una gran carrera…y un grave error. Desaproveche una oportunidad muy importante para el equipo y para mí”.
El mensaje de apoyo a Colapinto
Los comentarios en el video por parte de los fanáticos han sido de apoyo a Colapinto, con algunos de ellos recordándole que cualquiera puede equivocarse y no se puede olvidar que los piloto son seres humanos.
“Tranquilo Franco, hay gente que te apoya y otros que ni siquiera saben que atrás de un fanatismo por esta categoria, hay 22 pilotos que son personas, con sentimientos, con equipos enormes detrás, a aprender de esto y seguir”, escribió un usuario mientras otros eran más directos: “Lo hiciste muy bien franquito, arriba”.
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