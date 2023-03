VIDEO: Cómo Mercedes regresó el trofeo de tercer lugar a Alonso

Cargar reproductor de audio

George Russell y Mercedes han devuelto el trofeo de tercer lugar que recibieron en el Gran Premio de Arabia Saudí luego de que Fernando Alonso fuera descalificado, decisión que se revirtió posteriormente por los comisarios.

Cuando el Gran Premio de Arabia concluyó, Alonso subió al podio a lado de Sergio Pérez, ganador de la carrera en Yeda, y Max Verstappen, segundo lugar de la competencia. El asturiano logró su segundo top tres del año con el tercer lugar.

La situación cambió cuando al finalizar la carrera Alonso fue avisado que recibía una sanción de 10 segundos porque uno de los gatos hidráulicos tocó el monoplaza al momento que cumplía una primera sanción en boxes por haber arrancado fuera de su posición de parrilla. Esto lo degradaba del podio y el trofeo pasó a manos de Russell quien asistió a la conferencia de prensa.

Tres horas después la sanción fue revertida, pero Mercedes y Russell ya habían partido con el trofeo. La decisión de la FIA se basaba en que la norma no era totalmente claro dado que estipulaba que los mecánicos no podían trabajar en el coche mientras cumplía con el tiempo en sanción, algo que no hicieron, técnicamente.

Ahora, con un video en redes sociales desde la cuenta del equipo Mercedes se mostró la peculiar forma en que el trofeo viajó desde las instalaciones del equipo alemán en Inglaterra hasta la base de Aston Martin en Silverstone.

A continuación, el peculiar video de Mercedes para regresar el trofeo a las instalaciones de Aston Martin hasta la sala de trofeos del equipo de Silverstone.