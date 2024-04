Tras el polémico incidente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que le valió una penalización a Fernando Alonso, George Russell ha vuelto a hablar sobre el caso, revelando que tuvo una reunión con el piloto de Aston Martin durante el descanso previo a la ronda de Suzuka.

Al final de la carrera de Melbourne, Russell perdió el control de su coche y chocó contra el guardarraíl, antes de que su W15 volcara de lado. Aunque el británico pidió a los comisarios una bandera roja, se utilizó un coche de seguridad virtual y el GP terminó neutralizado.

Más tarde se hizo público un documento de los comisarios en el que se citaba a Alonso y Russell para hablar sobre el incidente, y el español acabó siendo sancionado con un drive through de 20 segundos por conducción potencialmente peligrosa, independientemente de que fuera o no la causa del accidente del piloto de Mercedes.

La sanción dividió al paddock y a los aficionados a la F1, con algunos de acuerdo con el castigo y otros criticando la decisión de los comisarios.

El jueves (04), durante el día de los medios de comunicación de F1 en Suzuka, Russell fue preguntado durante la rueda de prensa si había hablado con Alonso después de la ronda de Melbourne, a lo que el británico reveló un encuentro inusual. A continuación te dejamos el vídeo y la traducción más abajo:

REPORTERO: George, ¿hablaste con Fernando después de la penalización? ¿Tuviste necesidad de aclarar las cosas?

RUSSELL: En realidad nos vimos en casa, coincidimos casualmente en un café. Pero...

VERSTAPPEN: ¿Le hiciste una prueba de frenado o no?

RUSSELL: No, como he dicho antes, cuando te pones el casco, no es nada personal. Todos somos guerreros que estamos compitiendo. Y cuando te quitas el casco, nos respetamos unos a otros. Así que, por supuesto, en este momento las emociones están a flor de piel. Pero ambos seguimos adelante.

PRESENTADOR: ¿Hablaron de ello tomando un café?

RUSSELL: No lo hicimos, pero tampoco me pagó el café, que era lo menos que podía haber hecho. Pero eso ya es historia.