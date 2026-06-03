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Fórmula 1 GP de Mónaco

VIDEO: Hamilton conduce un Buick Regal personalizado de 1984 mientras explora la cultura 'lowrider'

Lewis Hamilton exploró la cultura lowrider estadounidense de base al ponerse al volante de un Buick Regal 1984 personalizado en Los Ángeles

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

El siete veces campeón de Formula 1 Lewis Hamilton ha aprovechado su tiempo lejos de la pista de carreras para volver a ponerse al volante de un coche increíble. Esta vez, exploró la cultura estadounidense lowrider de base en un Buick Regal 1984 personalizado.

Mientras conocía al propietario del coche estadounidense modificado, Hamilton admitió que nunca había visto un lowrider en persona, ya que solo había seguido la escena por internet y en televisión. El dueño le explicó la pintura candy de dos tonos del Buick y su característico sistema de suspensión hidráulica.

Cuando fue preguntado si la comunidad estaba más centrada en la estética o en la competición, el propietario explicó: "Es una combinación. Es todo un conjunto. Es como el mejor coche, el mejor trabajo de pintura." Más tarde explicó que era para competir, pero también simplemente parte del estilo de vida.

 

Al entrar en el Buick clásico, el piloto de Ferrari recibió un rápido tutorial sobre la caja de interruptores. Una simple pulsación de un botón hizo que el chasis descendiera hasta el suelo en un lado del coche. "Es una locura", se rio Hamilton. "Lo he visto en la televisión, pero nunca... Esto es una locura."

Después de dar una vuelta por las calles de Los Ángeles, el piloto de 41 años devolvió el coche con una sonrisa de oreja a oreja. "Fue una locura, amigo. Sí, muy divertido. Bueno, muchas gracias por enseñárnoslo y por introducirme a la cultura. Lo apreciamos."

Reflexionando sobre la experiencia única, Hamilton publicó en Instagram: "Siempre quiero aprender más sobre las diferentes culturas automovilísticas de todo el mundo y esta ha estado en mi lista durante mucho tiempo.

"Poder conducir un lowrider y pasar tiempo con la gente que los honra y trabaja para mantener viva la cultura fue una experiencia increíble. Un saludo al equipo por esto."

 
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