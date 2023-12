VIDEO: Leclerc y Checo Pérez protagonistas del mejor rebase en F1 2023

La Fórmula 1 ha presentado en sus redes sociales el mejor rebase de la temporada 2023 y este se ha protagonizado entre el piloto de Ferrari Charles Leclerc y el mexicano Sergio Pérez durante el debut del Gran Premio de Las Vegas en el calendario.

Durante la carrera callejera en Nevada, Checo Pérez realizó una remontada tras ser parte de un accidente en el inicio de la competencia que le obligó a cambiar de alerón delantero y modificar su estrategia de pits, para en la parte final colocarse en la segunda posición por detrás de su compañero Max Verstappen, posterior ganador de la prueba.

Sin embargo, cuando el 1-2 de Red Bull parecía seguro, un coche de seguridad compactó el grupo y permitió a Leclerc iniciar una fuerte persecución sobre el mexicano que culminó con una lucha entre ambos por el segundo lugar, pero que al final favoreció al monegasco tras un intenso duelo de adelantamientos entre el RB19 y el SF-23.

Al hablar en ese momento del adelantamiento de Leclerc, Checo reconoció que: “No me lo esperaba, pero en la zona de frenada estaba ahí. Así que bien hecho por él y por Max”.

Por su parte, Leclerc explicó posterior a la carrera la forma en que preparó el adelantamiento al mexicano.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Una vez que me lancé, estaba bastante seguro de que saldría bien", comenzó Leclerc al ser preguntado en conferencia de prensa sobre la acción.

"Era básicamente la única oportunidad que tenía. Es el único sitio donde puedes adelantar de verdad. Y también tuve en cuenta que 'Checo' había cometido un pequeño error cuatro o cinco vueltas antes, así que sabía que estaba siendo un poco cauto en la frenada".

"Y en la penúltima vuelta, empecé a recargar la batería para prepararme para esa última vuelta y funcionó. Así que, obviamente, ha estado muy, muy apretado, pero me he sentido muy feliz y he disfrutado mucho de la lucha", finalizó.