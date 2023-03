VIDEO: el malentendido de Stroll con Aston Martin por su mano operada

Cargar reproductor de audio

Las imágenes de televisión mostraron al piloto de Aston Martin aparentemente descansando su mano derecha a veces y centrándose en usar la izquierda para empujar la parte superior del volante en la cerrada curva 1 a la derecha.

Stroll se perdió los tres días de entrenamientos de la semana pasada en Bahréin mientras se recuperaba de su lesión producto de una caída en bicicleta.

Parte de su programa de recuperación consistió en pasar un rato en el simulador del equipo de Silverstone, con la dirección asistida regulada para poner a prueba su forma física, lo que también le dio la oportunidad de practicar la técnica que utilizó hoy en el coche real.

La curva 1 de Bahréin se podría comparar con la horquilla de Mónaco, donde los pilotos tradicionalmente se centran en el dejar el trabajo en la mano derecha, en la parte superior del volante, o con la forma en que Robert Kubica tuvo que conducir tras recuperarse de su accidente de rally después de lesionarse la muñeca y el brazo.

Las repeticiones de las imágenes del coche de Stroll coincidieron con una conversación por radio que parecía sugerir que estaba luchando por girar el volante cuando su ingeniero Ben Michell trató de darle consejos sobre una trazada que mejoraría su ritmo general en las curvas 1 y 2. Michell le dijo: "No, no, no, no”.

"Lance tenemos que comprometer la 1, y tener una mejor línea para la 2. Así que compromete 1 por la 2".

Stroll respondió: "No puedo, no puedo, con las manos", a lo que Michell dijo: "Sí, cópiado".

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Poco después, y tras una discusión en el muro de boxes, Michell dijo: "Lance, curva 1, si frenamos más el coche, deberías poder dirigirlo menos. Eso es lo que está haciendo el otro coche. Así que frena más el coche, vira menos y prioriza la salida".

Aston Martin sugirió que ha habido un malentendido entre la pareja del piloto-ingeniero en la conversación inicial que el equipo esperó hasta después de la sesión para aclarar plenamente en lugar de continuar la discusión en público.

Cuando se le preguntó si tenía alguna duda sobre si sería capaz de completar una distancia de carrera el domingo debido a la muñeca, fue categórico al afirmar que estará bien.

"No, simplemente la estaba protegiendo", dijo el canadiense. "Me siento un poco más cómodo. Así que siento que definitivamente puedo conducir el coche.

"Me siento bien. Un poco rígido, pero en general estaba bien en el coche hoy".

Aparte de cualquier compromiso relacionado con su muñeca, Stroll tuvo que pasar el viernes adaptándose a la pista y familiarizándose con el AMR23 después de perderse el test, en el que su compañero de equipo Fernando Alonso completó 270 vueltas, más de las que habría dado si Stroll hubiera estado presente.

A pesar de su falta de rodaje, Stroll terminó la FP2 en sexta posición, a 0.543s de Alonso, que lideró los tiempos.

En cuanto a los progresos que el equipo ha hecho desde la temporada pasada, Stroll dijo: "Increíble, está siendo increíble. También me siento muy bien en el coche, así que he hecho un gran trabajo".