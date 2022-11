Pérez molesto ante Verstappen: tiene campeonatos gracias a mí

Cargar reproductor de audio

La relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen tendrá que pasar por una larga conversación entre ambos luego de que el mexicano dijo no entender las actitudes del neerlandés en la parte final del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2022 cuando Red Bull le pidió al dos veces campeón del mundo regresarle la sexta posición al mexicano.

Luego de que Pérez cayó en el clasificador tras el reinicio después del último coche de seguridad siendo sobrepasado por Carlos Sainz, Charles Leclerc y Fernando Alonso, el mexicano quedó a merced de Max Verstappen. Red Bull le pidió a Pérez dejarse pasar por su compañero para que el bicampeón atacara e intentara ganarle a Leclerc, ayudando a Checo en la lucha por el subcampeonato.

Verstappen no pudo pasar a Alonso y en la última vuelta Red Bull le pidió devolverle la posición al mexicano, es decir, el sexto lugar, algo que no obedeció.

Al llegar a la zona de medios, Pérez dijo que no entendía la actitud de Verstappen, en especial cuando él lo ha apoyado en diversas ocasiones.

“Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué sucedió, en especial pero todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones. Muy sorprendido, porque creo que tiene dos campeonatos gracias a mí”, dijo un Pérez molesto.

Al hablar de la carrera indicó que el coche de seguridad arruinó cualquier posibilidad de luchar por el podio cuando el compuesto medio no era el mejor, pero podía haber resistido de no haber sido por el safety car que permitió a Sainz y Alonso colocar mejores gomas.

“Una lástima que hayamos perdido tantos puntos, todo nos cambió con el safety car, no teníamos neumáticos blandos, con el medio con las temperaturas no tenía agarre y era un pasajero más dentro del coche. Se nos complicó, porque de estar en el podio quedamos en séptimo”.

“Especialmente creo que en el neumático blando íbamos ben, a la par de Ferrari. En el medio íbamos bastante mal”, finalizó.